Diego Dabove, el técnico del momento: "No me llamó nadie más allá de los rumores"

Carrera de Sergio Dabove como entrenador:





"Arranque cómo entrenador de arqueros, estuve con jugadores cómo Willy Caballero, Fabián Assman, entre otros".





Su salida de Godoy Cruz:





"Queríamos seguir creciendo y salir de esa zona de confort que nos daba Godoy Cruz. El primer semestre le peleamos a Boca el campeonato".





Sondeos de otros clubes:





"Tengo contrato hasta Junio y estoy muy bien. No tengo cláusula y no me llamó nadie, más allá de los rumores".





"Me quedaron más cosas de Miguel Russo, fue el que me inculcó está pasión".





Juego de Argentinos:





"Es un equipo que contagia, hemos buscado distintas fromas de llegar al área rival, sin perder todo lo bueno que tiene el equipo. A veces se logra jugar lindo".