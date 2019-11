Diego Giacomini: "Espero un 2020 más complicado que el 2019"

Declaración de Marco Lavagna sobre la inflación:

"Está siendo super optimista. Argentina tiene un principal problema que es la caída de demanda de dinero. El argentino se saca de encima los pesos y corre contra el dólar. El que no tiene poder adquisitivo se lo saca de encima comprando bienes o servicios. Esto genera más inflación aún sin emitir. El próximo gobierno va a tener que emitir. Cuando vos emitís, eso no pega directamente en los precios, sino que tarde 18 meses. Todavía no impacto toda la inflación que deja Macri".

Situación económica:

"Para que haya crecimiento económico, las empresas tienen que invertir, acumular capital para poder producir más, una vez que producen más contratan gente. La inversión se paga con ahorro. Si sos un gobierno que incentiva el consumo, matás el ahorro".

Recomendaciones ante los problemas:



"El que tiene plata que compre dólares, el que no, que aproveche y se stockee de alimentos atados al dólar".