Diego Kravetz: "Centurión sufrirá una sanción ejemplar, tenía olor alcohol y no tenía seguro."

-"Nosotros tenemos los corredores escolares que a través del personal de transito seguridad y policía local cuidan a los chicos que salen del Colegio. "

-" Hoy una camioneta pasa dos semáforos en rojo en esa zona, lo detienen y era Ricardo Centurión. Se da una discusión, quiere arreglar el tema. Se podría haber llegado a la detención, se le detuvo el auto, y se sacó el registro"



-"La gente de tránsito y seguridad ciudadana me deben traer el informe por escrito. En principio se le sacó el auto y el registro. No se quiso hacer el control de alcoholemia, sufrirá una sanción ejemplar, tenía olor alcohol y no tenía seguro."



- "Estamos trabajando muy fuerte con Cristian Ritondo y la seguridad viene mejorando en Lanús, no quiere decir que no haya inseguridad. Hemos triplicado la cantidad de cámaras, patrulleros, es cierto que los vecinos se sienten más contenidos."





Escuchá el audio de la nota





Diego Kravetz.mp3