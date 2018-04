Diego Pirota: "Tengo la obligación de pensar de que fue un homicidio por mala praxis"

Diego Pirota - Abogado de la familia de Perez Volpin 09-02.mp3

"Pienso que pudo haber mala praxis. Estoy obligado a pensar que sí, tengo una persona sana que ingresó a hacerse un estudio de rutina y a los 20 minutos murió". "Es una posibilidad bastante concreta de que la endoscopio haya provocado una perforación de esófago". "Estamos dando vuelta por esta hipótesis, no está confirmado".Responsabilidades: "La Trinidad no está colaborando ni dejando de colaborar. Es una causa en secretario de sumario". "La información que le da a la familia es que existe incertidumbre sobre las razones que se produjo la muerte de Débora". "Es una actitud muy sana la que ha tomado la familia".Filmaci&oac ute;n de la endoscopia: "En la causa no existe la grabación de la endoscopia".Autopsia: "El día viernes se estarían juntando los peritos para concluir la segunda parte de la autopsia"