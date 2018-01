Diego Santilli: "La inflación está bajando"

Diego Santilli - Vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires 04-01.mp3

"Lo que hicimos hoy en la Comuna 9 fue poner a disposición los centros de salud a los que tiene que acudir el vecino si tiene síntomas y fuimos recorriendo casa por casa para avisar sobre la prevención. Es un mosquito que se crea en las casas y no en los parques".Acerca de las obras:"En enero por ejemplo estamos trabajando en el Viaducto Mitre para eliminar barreras y que el tren vaya por arriba, y eso no lo podemos hacer durante el año. En términos de tránsito va a ser un año complicado por el tema obras".Sobre el aumento de transporte:"Es muy importante la intermodalidad. Hay personas que para llegar a su trabajo necesitan 3 transportes. Nosotros hemos conectado todo el sistema. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una tarifa social para el subte".En referencia al momento económico de la Argentina:"El nivel económico de Argentina está creciendo. Ya van 15 meses seguidos del crecimiento de la economía y de los empleos privados. Pero el objetivo es crecer a mayor medida y eso es lo que está haciendo el presidente Mauricio Macri, mientras los impuestos y la inflación bajan".Acerca de la inflación:"La inflación está bajando y eso es lo importante. No baja al ritmo que uno desearía pero la curva descendente. Hay una tendencia de baja constante. El extender un poco la meta es que se de un vuelco positivo en la economía, crecer un poco m&aac ute;s para amortiguar.