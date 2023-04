Juan José Bahillo: "Vamos a seguir pensando medidas para ayudar a los productores"

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, aseguró este miércoles que tras la presentación del dólar agro "la repercusión de la medida fue muy buena" y aseguró que el Gobierno busca generar otro tipo de iniciativas para "ayudar a los productores".

"La repercusión de la medida en los actores de la economía regional fue realmente muy buena. Quedaron muy satisfechos. Es la medida que ellos pedían, inclusive con un plazo que en principio iba a ser menor", aseguró Bahillo en una entrevista con Pastor 910.

"Tengamos en cuenta que el tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para las economías regionales en principio iba a ir hasta el 30 de junio y se decidió que sea hasta el 31 de agosto. Por las características que tienen estas economías, esto les genera mejores condiciones y era un reclamo que teníamos permanentemente acá en la Secretaria, donde recibíamos a las entidades, a los ministros, que nos pedían una mejora en lo que era el ingreso por el volumen exportado", afirmó.

"Dimos respuesta justamente a esto, con lo cual la repercusión ha sido muy buena", aseguró.

Por otro lado, en relación con las críticas expresadas al proyecto por la Mesa de Enlace y otras entidades del campo, Bahillo negó que todas ellas se hayan visto sorprendidas por el anuncio.

"Yo hablé ayer con ellos. Puedo entender que no fueron consultados, pero estaban al tanto de la medida. Yo me comuniqué con ellos en estos días para adelantárselas, no es que los sorprenda en el día de hoy", afirmó.