Dura advertencia de Daniel Menéndez: "Si no revertimos la situación, vamos a perder las elecciones"

El subsecretario de Políticas de Integración y Formación, Daniel Menéndez y referente de Barrios de Pie, reconoció este jueves en #Vilouta910 que el Gobierno no llega 40% de cara a las elecciones presidenciales 2023 y que "si no se revierte la situación", el oficialismo será derrotado.

Consultado sobre la situación social y económica, Menéndez sostuvo: "No es el peor momento porque hay una contención a través de distintas medidas, pero sí hay un hartazgo en general por los muchos años en que la plata no alcanza".

Y, en su descargo, agregó: "La insatisfacción no está solamente en aquel que no tiene laburo, sino también en el que trabaja y no le alcanza para más que el alquiler y la comida".

"Necesitamos recomponer el nivel adquisitivo del ingreso. Que no lo hayamos cumplido genera un enorme malestar", reconoció el dirigente.

Acerca de si Alberto Fernández tiene que ir por la reelección, Menéndez contestó: "No lo sé. Hay que resolverlo"

Y, al respecto, advirtió: "Si la gestión no está bien y no mejoramos, ningún candidato va a resolver eso. Lo que nos salva es tener un proceso de tres o cuatros meses en el que se pueda revertir la curva del deterioro del ingreso. Si eso no pasa, perdemos".