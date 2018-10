Edad jubilatoria: "Creo que el Gobierno hoy no tiene espalda política"

REPASA LAS FRASES MAS IMPRTANTES DE LA ENTREVISTA







"En algún momento se va a modificar la edad jubilatoria, yo creo que el Gobierno hoy no tiene espalda política, con un año electoral que se viene."



-"Emilio Basavilbaso, la Anses no era la encargada de la reparación histórica, hoy no se hacen publicas las intenciones"



-"Si lo que fueran hacer con la reforma previsional fuera bueno lo dirían"



-"La receta de dónde sacar la plata no la tiene el Gobierno, ni Hacienda."





