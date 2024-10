Editorial Paulo Vilouta: "Derecho vs. Choreo"

Empezamos una semana importante porque vamos a ver finalmente si hay un punto de acuerdo para poder auditar las universidades en la Argentina, donde el Gobierno dice que en el dos mil quince no hay auditoría creíbles y donde hoy los rectores ocho y media van a presentar los números que tienen.

Así que me parece que va a ser extraordinario para que alguien tenga alguna vez razón y no tener versiones, como les digo todos los días sobre un mismo tema El Gobierno Empieza la semana con un trabajo que hizo Poliarquía que muy severo siempre porque caterva hace un un trabajo mes a mes realmente muy calificado, donde la imagen del Gobierno nacional se mantiene estable levantando algún punto cincuenta y nueve por ciento de los argentinos le da crédito al Gobierno de acuerdo lo que dice Poliarquía la evaluación de la situación general del país se recupera La visión de la economía para arriba.

Estos realmente es auspicioso porque lo marca Poliarquía el indicador de consumo se mantiene en nivel bajo pero estable. El cuarenta y tres por ciento de los encuestados compro vestimenta y un diecisiete alquiló algún electrodoméstico recientemente con nueva agenda de demandas. Atención con esto, porque la falta de trabajo está en primer lugar, superando a la inflación que siempre estaba primero, y la inseguridad hoy primero la falta de trabajo y después la inflación Volviendo las cosas nuestras de todos los santos días no nos cansamos y para mí realmente es caótico porque esto significa hablar de un desorden total y de mucha corrupción.

En las últimas horas, la justicia pudo determinar algo que hablábamos hace mucho tiempo k con El fiscal Marijuán La gran cantidad de pensiones otorgadas en Argentina por invalidez o te saben que repentinamente en diez años pareciera que en la Argentina el número de personas con discapacidad creció exponencialmente.

Raro porque no hemos tenido gracias a Dios. Ni terremoto, ni maremoto, ni ninguna cuestión que haga que explote la invalidez en la Argentina Pero a lo que nos contaba el fiscal hace unos meses atrás tuvimos que abrir una lista porque en la Argentina, que es un país donde hay mucha gente prófuga que tendría que estar en la carcel o tendría que estar bajo el mandato de la justicia.

Detectaron más de ciento treinta prófugos que estaban cobrando un beneficio. Estando en esta condición usted pueden crear que estando prófuga, una persona está cobrando un beneficio del Estado Uno de los delincuentes. Acumulaba ocho causas penales.

Otro está acusado por intento de gol violación. Otro por robo agravado y estaban cobrando una pensión por invalidez y son delincuentes que tendrían que estar presos y están prófugos. Realmente es inquietante porque el desorden es total y esta gente que caso porque fue renovar el beneficio como si nada tendría que estar en la cárcel.

En las últimas horas También se han denunciado dos cientos, tres casos de embarazos falsos para poder cobrar una asignación de casi cien mil pesos, con una pérdida para el Estado de ciento sesenta y cinco millones. No te miran ciento sesenta y cinco millones no mueve la aguja en un país donde uno de cada cuatro chicos es indigente, Este dinero tiene que estar enfocado hacia otro lado. Estos investigación de lances, certificados médicos y documentación falsa en la matanza El Loma de Zamora en Moreno y en Río Gallegos Ah Cabía facilitadores que cobraban una coima para inducir a gente. Acaba el trámite.

Es decir, Acá no solamente tenemos a la embarazada, que no está embarazada, sino también tenemos a facilitadores que por lo general son médicos o personal médico que permite armar toda esta historia, porque acá necesitamos algún tipo de certificado para poder avalar el delito.

Documentación falsa, certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de de lances Simulación de interrupciones de embarazo certificado con fechas de parto, futuras certificaciones inválidas y casos insólitos En la denuncia realizada. Es insólito. Por ejemplo, una médica, habría firmado los certificados para cobrar la asignación universal por embarazo de cuatro mujeres. Cuando han se realiza la investigación, les llamó la atención que las firmas era diferente. Se descubrió que la facultativa nunca había estado en ninguno de esos hospitales y nunca había tenido contacto con ninguna de estas mujeres.

La médica firmó que no fue esa quien completó los formularios y no reconoce su firma. Y hay un juicio de por medio. Vuelvo a repetir embarazos que no son embarazos prófugo, que tendrían que estar presos cobrando certificados por invalidez. En las últimas horas apareció Óscar Martínez contra el cierre del Inca y me parece que Oscar hace una síntesis muy adecuada viendo todo este desorden generalizado que vemos en en el Estado y me parece que lo que plantea Oscar es que hay que terminar con el despilfarro, que hay que terminar con el amiguismo, pero que no hay que cerrar y creo que es en esto coincidimos todos.

No se termina el problema cerrando el problema se termina no auditando o cuando hay mucho despilfarro cuando hay mucha complicidad cuando hay muy mucho guiño político. Óscar Martínez dice que se ha dicho que todo en el Inca era malisimo, que todo fracasaba y el propio actor dice Esto no es verdad.

Es verdad que se hicieron muchas cosas muy flojas y que no iba a absolutamente nadie a ver esas películas preso. No tiene que ver con que el Instituto funcione o no funcione, sino en que lo haga bien o que lo haga mal. Pero se manifestó en contra del cierre y me parece que Óscar Martínez hace una síntesis de todos estos casos que nosotros hacemos donde no hay que cerrar porque NO, vamos, A cerrarán seis y no vamos a cerrar todos los organismos que están para dar derecho lo que hay que si dar derechos y lo que hay que hacer no es borrar curros y borrar todas situaciones irregulares.

Una cosa es un derecho y una cosa es un toreo i-. Y me parece que en todos estos casos vemos el común denominador del despilfarro, del desorden y de la falta de control que una persona prófuga en la Argentina cobre una pensión por invalidez marca que hay severas fallas que mujeres que simulen estar embarazadas cuando no lo están con médicos y enfermeros de por medio que facilitan este tipo de cosas es una grave falsa. Estemos atentos a este tipo de situaciones porque todos los días nos encontramos con algunas denuncias que son muy de redes o que son muy de pequeños espacios políticos o o de gente que la potencia.

Hoy es la propia justicia la que detecta estas irregularidades y todos los argentinos tenemos que estar de acuerdo en que este tipo de cosas no deben funcionar. Seamos del partido que seamos, estemos atentos a uno o a otro, no importa se está perjudicando el Estado y el Estado lo hacemos nosotros pagando nuestros impuestos para terminar en Uruguay una elección de altísima cantidad de gente presentándose en el día de hacer y con algo para tener en cuenta.

Los uruguayos rechazaron la posibilidad de estatizar el sistema previsional. Lo quieren privado y cuando hacerse, hacían encuestas. Y se preguntaban por qué? Porque temen el despilfarro, porque temen el desorden y porque temen que las jubilaciones en mano del Estado ya no sean de quinientos cuarenta dólares y que hace que estar muy atento a la posibilidad que se maneje con corrupción.