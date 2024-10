Editorial Paulo Vilouta: "Mucha pérdida y pocos responsables"

Cuando vi la entrega de los Martín Fierro de cine, la verdad que tenía una linda expectativa porque es una industria que me gusta porque el premio es merecido porque Argentina tiene estrechas, importantísimas y hay que distinguir las y las tenemos. Saca a tiro no, porque lo vemos a Luis Brandoni la vemos a Mercedes Morán uno está acostumbrado a ver los y forman parte de algo habitual, pero son personas muy, muy particulares, muy distinguidas en en lo que hacen y forman parte de la vida de todos nosotros.

En algún momento de distracción, en algún momento donde nos damos un, un baño vinculado a todos, lo importante, lo que significa la cultura hacer, preste más atención y con más tiempo. Y lamentablemente digo Che como una fiesta el Argentina, un acontecimiento en la Argentina. Todo en Argentina está tenido de divisiones y de posturas tan antagónica donde no terminamos de entender.

En definitiva, porque un mismo hecho lo interpretamos de distinta forma los argentinos. Y realmente me dolió ver algunas cosas y otras que me llaman la atención en una sociedad que esta partida y en una sociedad que tal vez no entiende el momento que vive la Argentina. Y yo creo que hay cosas que tenemos que distinguirlas entre todos, que forma parte de esta sociedad.

Ustedes que tienen hijos, que tienen el futuro tal vez más corto, como tenemos todos nosotros, porque nos va pasando el tiempo, pero que tienen que proyectar con los hijos o que voz que tener nietos y metas escuchando. Tienes que proyectar a través del futuro De hecho nuestros hasta más jugado, con más dinero, menos dinero, con más trabajo, menos trabajo. Empezamos cuidar la salud. Empezamos a disfrutar pequeñas cosas. Ya no estamos en la pelea. Cuando teníamos veinticuatro, veinticinco cuando defendíamos una vocación cuando queríamos tener un determinado espacio, cuando vos querías abierto negocio, cuando VOS estabas en la universidad, quemando te las pestañas para recibirte y darte el gusto de ser un un profesional encaminado.

Hoy en Argentina discutimos cosas que tienen una doble interpretación y hay un dato que es único Piso. Empecé a ver a través de algunos datos, que hay prioridades que tengo que respetar y hay cosas que me encantan, pero sé que no las puedo tener, como me pasa en la vida personal.

También me pasa a nivel país y yo creo que en esta fiesta del lunes estamos discutiendo situaciones que son in entendibles El. Argentina no está en juego hoy la cultura sí o la cultura no? Sí, por supuesto que hay una situación de agobio, porque Argentina está fundida cuando hablamos del Inca, un gran deseo de todos nosotros es que no se rel- inca, que tengamos más presupuesto universitario, que tengamos más presupuesto de salud, que el INADI se ha revisado y no se cierre, sino se ordene que la FIFA no tenga veintiún mil cuatro cientos empleados, algunos cobrando treinta millones de pesos.

Pero que se orden. Creo que todos pensamos lo mismo, salvo que tengamos alguna fórmula mágica para entender que todo es posible y todo ese posible lo hacemos dentro de un sistema económico donde vivimos todos bien, no generamos inflación, que es la hora de pobres, que se siga muchísima gente todos los santos meses y si la sigues llevando a la orilla del desencanto y de las de desesperanza, porque la inflación es pobreza.

El INADI que se discutió tanto Hoy está en silencio el tema, pero que vieron que había un sinfín de irregularidades. El Inca de quinientos setenta y dos empleados que tenía paso alegremente seis, cientos, cuarenta y cinco. quinientos en planta permanente. Ciento treinta y ocho en planta transitoria. Siento que siete contratados Nadie dice che se remos el Inca. No hagamos mas cine. Orden! Hemos lo ordene Molo Escuchaba Algunos discursos están fuera. Deje en esa fiesta con gente que digo Che tienen acceso a los números.

Saben cómo es la verdad. Saben que hubo situaciones irregulares de universidades prestando dinero para proyectos de supuesta cultura que son para beneficiar a unos pocos Dejémonos de jorobar entendamos las cosas como son. No inventemos por inventar como el ajuste supuestamente que hacer.

Hablamos del tema del ajuste y lógico tener veintiún mil cuatrocientas diez personas en una planta. Es lógico que Alberto Fernández En el último tramo de su gestión ha se ha metido cinco mil agentes en la Fed que cobraba más que el presidente de la nación, que era el El lógico este delirio que tenemos en un montón de área Cuando.

Los números marcan que siete de cada diez pymes en Argentina no morfan. Decíamos hace un tiempo atrás de anoche, es un golpe bajo, no es un golpe bajo, es una realidad y hay una prioridad. El pico del personal. Repito, se registró con Alberto Fernández cuando sumaron veintidós mil tres cientos veintitrés Basta de empleados militantes. Cualquiera sea el Gobierno y el Gobierno que termina, se tiene que llevar a sus empleados militantes a la casa, no dejarlos en forma residual porque así tenemos los demás.

Aquí tenemos los de Cristina tenemos lo del mes Thor tenemos de no sé quién y cada vez eran más El club de jerarquización en la fibra Alguien puede explicar esto que tenemos que darle a los empleados de la FIP un plus salarial o se le daba en función de la recaudación bruta mensual de los impuestos y recursos que pagamos todos los argentinos? En lógico, un plan histórico en La Fe, donde se pagaban sueldo de lo más alto del Estado, justificando que es para evitar que los agentes del organismo se tienten con potenciales cobros de sobornos o cogí más cómo estamos nosotros creciendo, que el personal que tenemos es ampliamente corrompido y le la verdad que no lo entiendo. Es como los jueces en la Argentina Che tienen que cobrar mucho y no pagar impuesto a la ganancia. A ver si se tientan y se corrompen.

Si se en corrompe, los vamos a la justicia. Se terminó el asunto. Algo justifica que cooperando mucho la persona sea ciento por ciento en esta, lo que en la Fed cobraban treinta palos son todos. Son estos la verdad que no lo entiendo.

Gran repudio gran de la valla con Norman Bryce qui fomentando el el terrorismo en una noche de colegas de de tipo sí, y mujeres muy prestigiosas que se conocen de toda la vida, pero que lamentablemente, nadie, nadie, nadie pudo encontrar lo que creo que necesita Argentina que algún día alguien de un discurso conciliador. Que alguien baje un poquito los tonos, que alguien nos haga reflexionar y entender que hay un camino distinto y en algún momento entender que cualquiera sea nuestra idea, tenemos que dejar de defender cualquier hecho de corrupción maquillado de algo. Supuesto derecho, los derechos y para todos es educación, salud, siempre con órdenes.

El Inca Eri Nadie Lafitte todo lo que se les de la gana. Derecho, sí, pero descontrol Dicho Oreo. No marquemos la diferencia Basta de defender hechos de corrupción, Mac izando todo esto con supuestos derechos. Porque me parece que muchas veces no entendemos ese claro límite y fomentamos que muchos se abusen de la corrupción o de lo que público y que no se cuida porque es público, porque en lo privado demos siempre por entendido que nunca hay pérdidas y cuando hay pérdidas hay responsables. En el Estado hay pérdidas permanentemente y por lo general los responsables casi nunca