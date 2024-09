Editorial Paulo Vilouta: "Vale todo"

Vivimos en la confrontación casi casi permanente o es el día del jubilado en la Argentina. Y cuando uno se refiere a este día lo hace con profunda tristeza. Y eso siempre marcó porque me parece que hay en Argentina hoy que cree que todos los problemas comenzaron el primero de enero o en el momento que asume este Gobierno impensado porque no está formado por muchos políticos de fuego usted de trayectoria, sino que está armado por mucha gente.

También que no forma parte de la política. Hace dos años y veo y escucho a tanto diputado a tanto senador a tanto expresidente a tanto expresidenta opinar tan ligeramente, no sobre los jubilados, el Argentina. Y realmente me apena, porque esta semana La Argentina tendría que haber dado un paso para superar algunas cosas y Argentina.

Vive empantanada siempre en la nostalgia de ver quien hiso peor las cosas y no quien sale de esta situación. Para dar un paso hacia adelante, el Gobierno tuvo que salir a aclarar que ese famoso asado del martes no fue una celebración, sino que fue un encuentro de trabajo. Porque la verdad que no se podía entender el clima que le estaban dando después de un veto que si hubiera los jubilado le daba una miseria. Trece mil peso no les solucionaba en la vida era por lo menos intentar eMparchar a quienes han perdido muchísimo desde el comienzo de esta gestión, un setenta por ciento aproximadamente del poder adquisitivo en el último Gobierno de Alberto Fernández y números también duros y complejos con la gestión de Mauricio Macri.

Si bien hizo un cambio de fórmula y en un principio los jubilados estuvieron un poco mejor, hoy les daba un título. No presentó en este caso la Cámara Argentina de Turismo después de otro día jueves lamentable, con el tema de de los pilotos y los paros, diciendo que las pérdidas económicas en la Argentina del punto de vista turístico son incalculables porque porque nos encontramos con un paro por semana.

En el sector del transporte aéreo, donde las pérdidas son importantísimas, donde hay un desgaste de horas y actividades adicionales que requieren reprogramaciones, que son insostenibles. En muchos casos las personas tienen que absorber gastos que no le competen, las empresas tiene que absorber gasto que tampoco le competen, como dar alojamiento a personas que quedan varadas en un aeropuerto.

Un viaje no realizado no implica solamente Vacaciones frustradas, sino también, dice el informe, dejar sin llegar al destino pasajeros que viajan por de Quintás, situaciones, tratamientos médicos, trabajo, encuentros familiares y urgencia que muchas veces no permiten dilaciones. Estamos hablando de un dinero que solamente se permite que se pierda porque Aerolíneas Argentinas es una empresa estatal y si bien todos supuestamente ponen el corazón, les importa un bledo que la aerolínea de nuestro país, la línea de bandera, ha se ha perdido casi setecientos millones de dólares en el año dos mil veintitrés En lo que va de este primer semestre del año, la empresa tuvo un rojo mucho más bajo con esta nueva gestión, ochenta y cuatro millones es altísimo, pero mucho más bajo.

Si comparamos con los setecientos del año pasado, achicó un setenta y dos por ciento la pérdida real. Y entre otras cosas, el Tesoro hizo un aporte dinero muy fuerte para adelantar jubilaciones y mucha gente a través de dos llamados sumarse a lo que fueron lo los retiros voluntarios sin existir despidos, pero sí retiro voluntario que mucha gente accedió y le permitió a la empresa no tener que ir al mal momento de despidos.

Porque estos son acuerdos que se hacen pagando al ciento por ciento y adelantando muchos casos. Jubilaciones Perote. Se imaginan una empresa privada de aeronavegación que esté perdiendo setecientos millones de dólares en un año? A los dos minutos? Hay un escándalo, no? Y hechas del primero al último o la cierran acá? No estamos con el tema de no en nuestra nota al GH Que lindo, que hermosa.

Todo es fantastico, fantastico. La adoramos, pero tiene que dar resultados y es realmente llamativo ver porque perdió setecientos en un año y ver porque ganó veinte millones de dólares de julio. Algo no está bien, porque tal vez puede ser rentable. Dicho cuando se escuchaba que hay un montón de proyecto para cerrarla, para hacerla privada, digo y si si vamos al modelo de julio y nos ordenamos un poquito en todos los sentidos, porque si la explotamos como corresponde con esta campaña, hasta de volar en horario, que no son los comunes y promovemos promociones y le ponemos el corazón y si la dejamos como el formato del mes de julio no funciona Me.

Parece que para eso tenemos que entender todos varias cosas que son fundamentales y básicas. Y una creo que puede ser la apertura del camino cuando hacer Cristina Fernández la ex presidenta en un encuentro con jóvenes sindicalistas. No con mucho que huelen a demasiada naftalina y que son bravos con gobiernos, No, pero ni Takis Veritas, pero que son el perrito La así, atado y moviendo la cola con los gobiernos peronistas Y quise vista hacer Me parece que a partir de esto que dijo la ex presidenta, puede algo cambiar.

Escuchen Tenemos que tener una nueva actitud, una nueva participación que en el sentido de no pelear por nuestros afiliados, por nuestra representación, pero no desentendernos de lo que pasa el resto, la sociedad, no solamente hacer una medida de fuerza o planificar una estrategia que también tenemos que empezar a pensar que otras estrategias tenemos que llevar adelante medidas distintas, diferentes que no no se enfrenten a los trabajadores con la sociedad Esto planteaba la ex presidenta. No es la primera vez que escuchamos una es presidenta con algunos conceptos más de esto, tiempo que no gustan al oído del sindicalismo argentino.

Cristina Fernández habló hace poco tiempo de la necesidad de una reforma laboral en un universo porque hoy leemos los nueves noche que grabó el Argentina. El INDEC no dio los números La gente busca empleo, pero no movemos un dedo para cambiar eso. Los sindicalistas se mueven en su pecera. No suman un trabajador en blanco porque con este sistema nadie va a tomar un trabajador en blanco. Cada vez hay más informalidad, Cada vez hay más changas, cada vez hay más su empleo, cada vez hay más empleo, mal pago crecía fanático.

Tenemos que modificarlo ante un grupo de sindicalistas que tienen y viven en la edad de piedra y que creen que alcanza y sobra con que ha hecho le pasa bien y el planteo que hace con relación a esto último, un. De hecho, dice enfrentan los trabajadores y tenemos que pensar medidas diferentes y distintas. También tienen que ver con este modelo el modelo de lo niñas argentinas. Preparamos todo, no viaja nadie, Volvemos loca a la gente la ponemos de mal humor. Creemos que la enfrentamos contra Milei, pero en definitiva la gente viene contra nosotros que solo sindicalistas, En este caso puntual. Me parece que ayer lo planteamos. Hay un cambio de concepto.

Hay un cambio de época, hay un cambio de ideas y desde estos vientos nuevos Ojalá empecemos a entender que sin mover nada y sin modificar nada, estamos donde estamos. Comparó salvajes con perdias increíbles y abusando se permanentemente del Estado. Porque, repito, si una empresa privada pierde setecientos millones de dólares o se Sierra o se reformula o contratan un se o nuevo o hay un nuevo paquete accionario si es del Estado y en Argentina vale todo total, lo pagarán la futura generación con un problema la futura generaciones serán mucho más pobres, serán mucho más ignorantes y tendrá mucho menos derechos que las que estamos viviendo estos tiempos en esta querida Argentina