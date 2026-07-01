Editorial Paulo Vilouta: "Casting de guardarropa" (1/07/26) #Vilouta910

Como todos los días, tres o cuatro cosas que forman parte del pentagrama argentino del día de hoy. Ayer, finalmente, el señor Santilli se transformó en el nuevo jefe de gabinete, en un hombre poderoso y fuerte dentro de lo que es el esquema de Javier Milei. Ayer veía y prestaba atención a este acto, y viendo tanto político, digo, este gobierno que en sus estructuras, entre otras cosas, plantó el hecho de ir contra un sistema político y en contra de la rosca, ayer el gobierno reivindicó todo lo que tiene que ver con la estructura política que tenemos desde hace tanto tiempo, y esa famosa rosca, o encuentro de nudos políticos que tiene la Argentina.

Hoy veía, también con mucha atención, en ese acto de hacer, que todo el mundo destacaba las vocaciones que tiene Diego Santilli, vocación de negociador, de conciliador, de hombre cercano ante todos los políticos, que es la cosa lógica y que forma parte de una vida, más allá de un esquema que plantó de antisistema el gobierno de Milei, una cualidad antes despreciada, hoy muy elogiada, porque las condiciones de Santilli tienen que ver con un político, no tiene que ver con un outsider o con alguien que viene a inventar algo que jamás hemos visto en la Argentina. Lo marco, digo, por las contradicciones, ¿no?, a las cuales nos somete el gobierno, y que muchas veces uno trata de levantar banderas, pero es prácticamente imposible, porque la política se hace con políticos, puede haber gente nueva, puede haber gente que se suma, puede haber nuevas intenciones, pero ayer se elogiaba la vocación negociadora, la vocación que tiene con todos los políticos Santilli, y es lo que despreciaba el gobierno argentino cuando levantó una de sus banderas en el comienzo de esta gestión. Como también levantó la bandera de la transparencia, y hoy sacan a un funcionario bajo un libreto, que la familia, que la presión de los medios, y que no sé cuántas cosas más, pero realmente, ahora con la frialdad y el paso del tiempo, fueron 114 días de sostener a un dirigente que no estuvo a la altura de la circunstancia, ni por lo profesional, porque no es un jefe de gabinete, que uno dice, che, la verdad, Manuel Adorni nos sorprendió, ni por lo personal, donde realmente fue escandaloso todo lo que se fue probando a lo largo del tiempo.Por supuesto, y hoy lo decía temprano, cuando hacía Gonzalo la agenda, los argentinos, a partir del caso Adorni, hemos levantado la vara en cuanto a lo que es la tolerancia de la corrupción. Mantengámosla, porque así como nos pusimos mal, y nos llamó la atención cuando rajaron a una funcionaria por comprar una cafetera en 2 millones de pesos, después tenemos momentos donde nos olvidamos, ¿no? Y le dimos rienda suelta a los menemistas, le dimos rienda suelta a los kirchneristas, que tuvieron una actuación impresionante en materia de corrupción, no nos sorprende tanto el vestidor de la señora Sirio, es como que lo hemos naturalizado.

Entonces, mantengamos por favor la vara bien alta, y que todos los funcionarios, pertenezcan al gobierno que pertenezcan, nos gusten o no nos gusten, los hayamos elegido o no los hayamos elegido, estén todos en una misma línea de desaprobación por parte de una sociedad que está muy castigada, y que sabe que muchísimas cosas que le faltan, le faltan como consecuencia de los robos sistemáticos y la corrupción no controlada que hubo en la Argentina.Y para que exista tanto político corrupto, tiene que haber una justicia complaciente, o por lo menos una gran parte de la justicia que mira para otro lado. Yo ayer cuando veía en la casa de este señor Pichirilo, que nos va a tener que explicar cómo en tiempos de CEPO podía tener ganancias de 500 mil dólares diarios, se hacía un procedimiento para ver si el guardarropa donde apareció la señora Sirio, escandalosamente con un montón de billetes, era el del domicilio del señor Pichirilo. Estamos haciendo un casting de guardarropa, una cosa tres años y pico después, una cosa realmente lamentable.Entonces, así como tenemos un fiscal, que es el fiscal Policita, que actuó con prontitud, que pidió peritajes, que aceleró a fondo con el tema de Adorni, sin importarle un bledo que Adorni era el jefe de gabinete, pidamos lo mismo al resto de los fiscales y fundamentalmente al resto de los jueces que tienen cajones donde ponen algunos expedientes y entran en el sueño eterno. Para terminar, una buena noticia que habrá que profundizarla y abrirla un poquito más, pero en lo preliminar, en un país donde todos los políticos dicen el futuro es la educación, y se hace realmente muy poco, aparecieron resultados de la prueba APRENDER.

El gobierno asegura que los estudiantes alcanzaron, en lengua, el mejor resultado en una década.Mejoramos en matemática, pero no tanto, y crecimos en lengua, y esto es importante para destacarlo, y ojalá así sea, porque el Ministerio de Capital Humano difundió los resultados de la prueba APRENDER 2025 y aseguró que los chicos alcanzaron el mejor desempeño en lengua en los últimos diez años. Tantas veces dimos malos resultados, de las pruebas APRENDER, de la prueba PIZZA, de chicos que no entienden qué es sujeto y predicado, de chicos que no interpretan un texto, de chicos que no leen un libro, de chicos que no tienen una sola vocación abierta, de chicos que tres de cada diez terminan la secundaria, que realmente son cifras auspiciosas. Y en un país donde no nos pasan cosas tan interesantes, son cosas que hay que marcar y hay que destacar, porque no todo es la economía, no todo es la corrupción, y no todo es la discusión permanente que tenemos nosotros en medio de una grieta.Diez últimos años es el número que marca la diferencia, según la cartera el 76,9% de los chicos de sexto grado logró niveles satisfactorios y avanzados en esta asignatura, mientras que el 4,9% quedó por debajo del nivel básico. Ojalá, porque los países se construyen con gente instruida, con gente educada, con vocaciones, con universidades que tienen que ser públicas, que tienen que ser solventadas con el esfuerzo de todos los argentinos, pero para crear argentinos que marquen una distinción en un futuro, con chicos que terminan la primaria, con chicos que terminan la secundaria, y siendo la escuela en la Argentina lo que fue toda la vida. Primero educación, más alimentación.Y no como lamentablemente tuvimos en las emergencias brutales de las últimas décadas, primero hablar de voy a la escuela para alimentarme y después para educarme. Ojalá que sea el camino y que sea el principio de algo que no nos tiene que dividir, porque forma parte del futuro del país de todos nosotros