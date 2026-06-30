Editorial Paulo Vilouta: "Estiraron 4 meses" (30/6/26) #Vilouta910

Un lunes donde tuvimos la chance de encontrar a Diego Santilli y hablar de lo que viene pero hoy que ya es martes y que bajaron un poco las aguas y que a la tarde Diego Santilli se va a transformar en el nuevo jefe de gabinete en un día donde otra vez la economía muestra números de april eh ya estamos en julio pero que habla de este efecto serrucho donde la economía argentina tiene algunos sectores como la explotación de minas y canteras, la agricultura, la ganadería, la caza, la electricidad, eh todo lo que tiene que ver con con el petróleo, con números muy opiciosos y con una industria, un comercio mayorista y minorista, y una pesca con números realmente preocupantes. Uno se pregunta después de este casi punto final de este escándalo por lo menos en el gobierno que seguirá en Comodoro Pi ¿Cómo estiraron casi cuatro meses? Esta mochila tremenda que fue Manuel Adorni que hoy se mirará en un espejo después de haber salido de un fin de semana atroz y dirá che qué barbaridad lo que hice ¿No?

¿Cómo me manejé tan mal? Porque hace apenas un año atrás gané caminando la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y había carteles que decían mi ley es igual a Dorni y ahí empecé a meterme dirá Dorni ¿No? En todos los proyectos porque algunos me veían como supuesto jefe de gobierno otros me veían acompañando a Javier Miley en una fórmula presidencial del año dos mil veintisiete y hoy estoy trazando un bosquejo con contadores y abogados para explicarle al fiscal Policita que investigó impecablemente ¿Qué hago con mis números? Porque mis números no me dan. Es increíble que los hermanos Miley a esta altura digan che ¿Qué costo hemos pagado en forma innecesaria ¿No?

Otra vez algo auto fingido en el gobierno argentino de perder tiempo para llegar a un resultado como les decía ayer cantado y sin ningún tipo de otro tipo de resolución u otro tipo de de número que le permita a Dorni salir airoso de esta situación.Le tuvieron que soltar la mano, se terminó una historia, vendrán nuevos capítulos como el de ayer, lamentable, ¿No? Empleados sometidos a tener que pagar con su tarjeta de crédito a cambio de darle dinero efectivo, este audio, ¿Eh? Que que fue muy importante también con el contratista donde supuestamente el señor Adorni hablaba y decía te voy a dar todo el soporte que necesites y todo este tipo de historias. Forma parte del pasado, lo que no forma del pasado eh parte es la pérdida de tiempo, de discusiones, de dirigentes empacados en defender lo indefendible. Porque lo indefendible llega un momento que demuestra la hilacha y muestra la verdad y miren yéndonos a Venezuela lo que está pagando hoy el pueblo venezolano porque más allá de lo duro que es la naturaleza en muchos casos y en este caso impiadosa con dos sacudones bestiales se pudo comprobar que las viviendas que en un momento dio el chavismo este populismo puro en el continente no estaban realizadas con los materiales adecuados para esa zona con un piso donde predomina la arcilla y donde hay cierta inestabilidad lógica más allá de cualquier sismo.Las viviendas que entregó el chavismo, el madurismo, y esta banda de delincuentes, eran de goma espuma, aluminio, y material de baja calidad. Nunca hubo tecnología y maquinaria para predecir cualquier situación que podía darse. En su momento, el señor Chávez decía, esta es la nueva Venezuela, no la chatarra de antes, y empezaron con la misión vivienda, y todos estos planes mentirosos que tienen este tipo de de gobiernos, de gente que se queda con lo que es de la gente.Ninguna de estas viviendas construidas por el chavismo quedó en pie en el terremoto. Y quedó revelado que estaban construidas con goma espuma, aluminio, y materiales de baja calidad.

Hay que prestar atención a todo esto, porque hoy estamos atentos a una segunda etapa, ¿no? Hay sesenta y ocho mil personas desaparecidas, ahora hay policías y militares que están saqueándole el dinero y el pequeño ahorro, o la joya que pueda tener alguna persona en Venezuela, preparándose para quedarse con la ayuda internacional, porque son gobiernos de delincuentes, y que siempre demostraron esto, y que siempre utilizaron a los pueblos, y que siempre argumentaron cosas que no son verdad, y hoy lo paga la gente.Los edificios construidos con los materiales que hay que construir, están en pie. Los edificios construidos en la nueva Venezuela de Chávez, están todos destruidos. Otra vez más, la falta de respeto, otra vez más el engaño, y otra vez más gobiernos, y lo estamos viendo en todo el continente, ¿eh? Lo hemos visto en Perú con cualquier cantidad de personas que hoy están presas, lo estamos viendo en Bolivia con un prófugo como ese Evo Morales, lo estamos viendo en el continente en sí, con una cantidad de responsables de la debacle brutal que se está viviendo.Hay un hecho de la naturaleza, sí, pero vaya que casualidad, que todas las viviendas que se cayeron, son las que fueron construidas con goma espuma, aluminio, y materiales de baja calidad. Otra vez, mintiéndole a la gente, otra vez, utilizando a la gente, para que crea una ficción, que lamentablemente nunca tiene que ver con la realidad.