Editorial Paulo Vilouta: "Un camino distinto" (2/07/26) #Vilouta910

Para contar algunas pequeñas cosas que siento que están sucediendo. Vemos en medio del mundial un gobierno que decidió durante gran parte del año estar paralizado por el tema de Manuela Dorni y ahora con cambios interesantes, pero que también marcan un camino muy distinto al trazado en el primer semestre, porque pareciera que lo disruptivo ya fue. Y volvemos a cosas más lógicas, política con políticos.Hoy llega Diego Santilli y al ser viendo el rostro de los gobernadores, que no dan muchas entrevistas, veo algunos gobernadores que están demasiado encerrados en su provincia.

No, medios nacionales, no. Después quieren ser candidatos a presidente o quieren romper la frontera.No los conoce nadie. No está mal hablar con todos los medios, porque es contar cómo le va su provincia, cuáles son sus planes. No es tan dramático.Están con un silencio, pero estaban con cara de contentos. ¿Por qué? Porque se terminó una etapa que era un signo de interrogación, más allá de todos los problemas de Adorni con su presunto enriquecimiento ilícito, sino con las formas, con los tonos, con la capacidad para poder trabajar. Piensen que acá teníamos un político de raza como Franco.Entró Adorni y ahora llega Santilli. O sea, lo disruptivo ya fue. Santilli es el político que a los gobernadores y a gran parte de la política le gusta y le sirve.También llega un vocero totalmente diferente, porque vemos al señor Adrián Rabier, totalmente distinto, nada que ver con el estilo que lo antecede, que es el de Manuel Adorni. O sea, un Santilli distinto, un Rabier distinto y un gobierno, después de una parálisis, que pretende mover, anunciar, generar movimiento en la Cámara de Diputados, generar movimiento en senadores, hacer arreglos con los gobernadores, tratar de voltear las pasos y pensar como están pensando todos los políticos argentinos en el dos mil veintisiete. ¿Cómo se ataca a ese votante del dos mil veintisiete con propuestas que sean superadoras y que lo hagan sentir, che, vamos a estar mejor? Porque hoy estamos mal.Pero mucha gente cuando la entrevista te dicen, sí, estamos mal, pero veníamos pésimo, ¿no? Y es muy difícil tratar de volver a un pasado si no da definiciones de un futuro mucho mejor, porque decir, no, vamos a emitir dinero, no, vamos a estatizar todo, no, no sirve.

Y hoy los argentinos, estaba viendo un trabajo recién salido de Management and Feed, cuando le preguntan cuál es el principal problema del país, los aumentos de precios y tarifas. Sin duda, hoy más del veintidós por ciento de lo que ingresa a tu bolsillo se te va en servicios y se te va, entre otras cosas, en el colectivo o en el tren.El veinticuatro coma siete. Esto era en mayo, ahora en junio bajó un poquito. El veintidós coma cuatro.En segundo lugar, la corrupción. Mirá que estamos hablando hace tiempo de corrupción, ¿no? La presunta, porque no está aprobada todavía por la justicia, pero va a ser corrupción de Manuel Adorni seguramente, el escándalo del placar este de Sirio, de de Isaurralde, y el otro, y aquel, y Ibaez, y la doctora, Presa, y todo eso. Bueno, la corrupción un tema agotador en la Argentina porque la gente sabe que por tanta corrupción está como está.En mayo la corrupción era para el dieciocho por ciento de los argentinos, hoy para el veintiuno. O sea que es un tema que crece. En tercer lugar, la desocupación.Quince coma ocho. En mayo, catorce coma cuatro, y después vienen algunos que forman parte de del formulario permanente, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, la educación, y aparecen las drogas también en algunos muestreos, porque lamentablemente en la Argentina este tema está muy fuerte. Estos son cuando preguntan cuáles son los problemas del país.Cuando le preguntan a la gente cuál es tu principal problema personal, en primer lugar, la dificultad para llegar a fin de mes. En segundo lugar, que está asociado a lo mismo, los bajos ingresos. Y en tercer lugar, miren qué tema importante, y creció, pasó del doce en mayo al catorce, casi quince en junio, la inseguridad al salir en la calle, a la calle.En cuarto lugar, otro problema que está enlazado con la dificultad para llegar a fin de mes y los bajos ingresos, que es el problema de endeudamiento personal o familiar. Donde mucha gente no puede pagar, ustedes vieron que el tema de la mora está altísimo, no puede pagar su tarjeta de crédito tradicional y muchos se han endeudado con estas billeteras virtuales, que de entrada todo fenómeno, apriete un botón, le damos esto, apriete un botón, le damos el otro y después hay que pagarlo. Y las condiciones son realmente agobiantes.Así que estos son los principales problemas personales. Cuando hablamos de esto, que son los problemas personales, están los ingresos familiares. En primer lugar, tenemos a un 13% que dice nos alcanza bien y podemos ahorrar.Un 33% que dice nos alcanza justito sin grandes dificultades, pero estamos ahí, un 33% con los números pero cerrados a patadas casi casi. No les alcanza y tienen dificultades un 32,6 y no les alcanza y tienen grandes dificultades un 19,5. Y para terminar, vieron que hay encuestas de todos lados, de todo rubro, de todo color.Hay una que me llamó la atención y es la que marca que mi ley sostiene una importante ventaja sobre Kicillof, que es el candidato más fuerte y más iluminado de la oposición en estos momentos para una contienda electoral. Una ventaja de más de 15 puntos saben dónde?

En la clase baja. Y esto llamó la atención porque por lo general uno asocia más a un sector de la clase baja con el peronismo o con la izquierda.El trabajo muestra, entre otras cosas, cuando lo abren, que la diferencia entre mi ley y Kicillof en las clases bajas está radicado en que el gobierno, por sobre todas las cosas en materia de subsidios, enfocó a este sector. El 89% creció la asignación universal por hijo. El gobierno de mi ley sostiene todavía un 50% de hogares con subsidios en la tarifa de luz, en la tarifa de agua y en la tarifa de gas.Y borraron a los intermediarios, que me parece que es una gran obra por parte de Sandra Petoveylo, la Ministra de Desarrollo Social, que sacó a todos esos delincuentes que le cobraban peaje a los pobres para tener algún tipo de beneficio, para tener alguna asignación o para cobrar un derecho que en definitiva hoy lo cobran de punta a punta, sin tener la intermediación del Estado. Me llamó la atención la encuesta porque vuelvo a repetir, estamos hablando de las clases bajas donde uno presume que en un país donde todavía tenemos inflación importante y donde los bolsillos están muy muy golpeados, este sector pondera al gobierno a través de tres ejes fundamentales. El primero, el aumento de todos los subsidios incluido la tarjeta alimentar y la asignación universal.El segundo, mantener las tarifas subsidiadas para ellos. Y en tercer lugar, la inflación que hoy es de dos puntos mensuales y no de 200 anual, como tuvimos en algún otro momento. Cosas que pasan de cara a un año decisivo.El que viene donde Mila y buscará la reelección y donde el resto de los contendientes tendrán que buscar una fórmula para que la gente diga hago un cambio pensando que no solamente en lo económico sino que en otros pilares fundamentales de la Argentina podemos estar mejor.