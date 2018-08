Eduardo Amadeo relató su dramático accidente con Luis Novaresio "Me morí y me salvaron la vida"

Yo estaba parado al lado del tanque y de golpe empezó a salir nafta para afuera, en un chorro. Mis pulmones aspiraron esa nafta y me produjo un paro cardiorrespiratorio. Yo me morí, pero hubo un médico rescatista, el doctor Germán Brunassi de Baigorria, que estaba tomando café en la estación que me vio y me salvó. Le estoy eternamente agradecido.