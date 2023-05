"Político en campaña": Eduardo Belliboni le respondió a Rodríguez Larreta sobre la intermediación de los planes

Luego de que el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, afirmara este martes que si resulta electo terminará con "la intermediación de los planes sociales", Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, salió a responderle y aseguró que está de acuerdo con la iniciativa. Sin embargo, afirmó que se trata de una "mentira" de un político en campaña y que el problema de fondo es otro: "Hay que generar trabajo genuino".

Consultado por López 910 sobre los dichos de Rodríguez Larreta, Belliboni contestó: "Todos los políticos en campaña dicen lo mismo. Pero resulta que cuando gobiernan, hacen otra cosa. Él fue parte del gobierno de Macri, que pactó con algunas organizaciones sociales -con nosotros, no- a tal punto que les decían Movimiento Carolina Stanley. Están en campaña. Son políticos en campaña que dicen mentiras".

"Yo estoy de acuerdo con que no haya más intermediación con los programas sociales. Se los dijimos a todos los ministros, incluida Stanley, y que era muy fácil: ‘Universalicen los programas sociales, que sean para todos los que lo necesitan, sin ningún tipo de intermediación’", recordó Belliboni, quien de todos modos señaló que la intermediación no existe "porque hoy vas al banco y se cobra a través de una tarjeta".

En este contexto, el dirigente piquetero aseguró que el punto a corregir es otro: “Hay que generar trabajo genuino, algo que no pudo producir este gobierno ni el anterior. Ese es el problema de fondo. No declaraciones altisonantes para ganar una parte del electorado, que es lo que están haciendo".

Eduardo-Belliboni Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (Foto NA).

"La forma de terminar con los planes sociales es creando trabajo. No hay que inventar nada. Pero si la economía no se desarrolla, no van a cambiar los planes por trabajo. Lo que van a hacer, en todo caso, es eliminar los planes", agregó.