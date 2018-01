Eduardo Berrozpe: "Este Gobierno se cree que está tratando con pichis"

Eduardo Berrozpe - Secretario de Prensa de la Asociación Bancaria 17-01.mp3

"Hace un año estábamos en pleno conflicto en materia salarial debido a la pretensión del Poder Ejecutivo de desconocer un acuerdo que había suscrito sus representantes y que había redactado en parte el Ministro de Trabajo. La Justicia no daría la razón por estos días. A esos jueces los comenzaron a perseguir".Aumento salarial: "Nosotros antes de ayer sufrimos una provocación porque los banqueros encabezados por el Banco Central, bajo el paraguas protector del Ministro Jorge Triaca, que ya sabemos cómo piensa porque los hechos lo califican, vinieron a provocar, ofreciendo un 9%". "Les dejamos en claro que en tanto y cuanto no supere un nuevo acuerdo hay que seguir cumpliendo la c láusula gatillo". "El 15% es una corrección que hizo el Gobierno de su primera expectativa, pero está superado con los tarifazos que vienen y el alza de precios de todos los días". "Los bancarios están con muchísima bronca, somos unos de los sectores más castigados por el impuesto al salario".Negociación: "El Ministro de Trabajo ha convocado a una audiencia para el día 23". "En tanto no hay acuerdo, deben aplicar la cláusula gatillo retroactiva a enero de 2017".