Eduardo Constantini: Dólar: "El Gobierno aplicó una medicina a una situación de crisis oculta"

El empresario, Eduardo Constantini, habló con Luis Novaresio escuchá la notaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Yo empecé como coleccionista y vi la dimensión social que tiene el arte, después apareció el terreno..."- Valor del dólar: "El dólar es sintomático, el Gobierno aplicó una medicina a una situación de crisis oculta. La población está peor en el sentido que ha perdido beneficios, que la economía no podía dar a largo plazo. Entonces todo lleva a una incertidumbre electoral. Además de la aparición de Cristina Fernandez."AUDIO DE LA NOTA-"La bicicleta financiera no le fue bien al Gobierno."-"La elección es una especie de referéndum para ver si está llevando una estrategia económica correcta o no."< br />- Aparición de Cristina Fernández: "Estamos viendo un proceso único de cambio de Gobierno porque siempre se dio de manera caótica. Acá el Gobierno anterior se encargó bien de dejar algunos agujeros, que un segmento de la población no viera los problemas que había."-"En esta elección se plantea si volvemos al pasado o que queremos."-"El segmento que se quedó afuera tendrá un voto en contra al Gobierno."