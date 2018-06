Eduardo Costa: "En Santa Cruz bancamos la campaña de Cristina Fernández"

"Atanasio Perez Osuna forma parte del corazón del Gobierno kirchnerista, además se pidió el desafuero de Matías Mazú. Esto es por una obra que se contrató de 7km de rutas, no la hicieron y cobraron la obra. Romina Mercado es la representante legal de la empresa."



- Situación en Santa Cruz: "La provincia tiene tres fuentes de ingreso, lo que envía la Nación, que subió un 70 por ciento, las regalías hidrocarburíferos y la recaudación propia. La provincia ha hecho un ajuste muy fuerte, no se abren paritarias, aunque tienen más ingresos. Los chicos en Santa Cruz perdieron un año de clases."



-"En Santa Cruz bancamos la campaña de Cristina Fernández, la abogada de Cristina Fernández, de Timmerman, de las Abuelas de Plaza de Mayo se pagan de Santa Cruz, después tenemos militantes en Merlo, Almirante Brown, Banfield, Quilmes. Tenemos la contratación del periodista de Página/12"



-"Y los vecinos sufren que la caja de servicios sociales no tenga medicamentos, tenemos problemas con el agua".





