Eduardo Duhalde: "Alberto Fernández tiene mucho temperamento"

Reunión con Alberto Fernández:

"Los partidos políticos están en la última etapa de existencia, tenemos que juntarnos. Hay que hacer coaliciones".

"Es una ridiculez creer que la culpa la tiene el otro. La productividad es lo más importante, hay que copiar las cosas buenas de los chilenos, el ADN productivo".



Sobre si le ofreció algo Alberto Fernández:

"Yo no estoy para ocupar cargos, estoy para ayudar. Hace muchos años que lo conozco, lo vi en el Banco de la provincia, Fernández fue mi tesorero en mi campaña".

Descripción del presidente electo:

"Alberto Fernández tiene mucho temperamento, él me decía que los medios hablan mucho, pero que Cristina Fernández no le pidió nada".



-"Los partidos no sirven para gobernar, hay que hacer coaliciones, Alberto Fernández lo entendió, es importante gobernar todos juntos".



-Sobre la deuda:

"Yo veo los programas de televisión y hablan todos de economía, pero no de productividad. Sólo los negociadores se deben ocupar del pago, los demás no, dejemos de hablar de la deuda, el tema de Argentina es la productividad".