Eduardo Duhalde: " No sè a quien votar. Me hubiera gustado votarlo a Lavagna pero no està como candidato"

Novaresio: ¿No hay como una pasión de ir a votar?Duhalde: Eso parece. En países donde no hay obligación la gente no vota y hay un rechazo generalizado.Novaresio: ¿A quién vas a votar?Duhalde: No se, no está Roberto Lavagna en las boletas.Novaresio: ¿Alguna vez votó a un no peronista?Duhalde: No, la verdad que no.Eduardo Duhalde habló con Luis Novaresio sobre las PASO, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESNovaresio: Se que en Provincia no va a votar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿va a votar a Florencio Randazzo o Sergio Massa?Duhalde: Si, entre uno de esos.Novaresio: ¿ Qué significa que la política vuelve a ser cristinocéntrica?Duhalde: Creo que v a a estar en los votos de Anibal Fernández. Florencio Randazzo no puede organizar nada.Novaresio: ¿Para usted Cristina fue?Duhalde: Si, por supuesto. La historia no camina para atrás. Puede hacer una buena elección en el conurbano. Tiene 15% de aprobación nacional.Novaresio: ¿ Este caudal de votos es mérito o mala gestión de Mauricio Macri?Duhalde: No, el justicialismo siempre tiene esa adhesión.Novaresio: Lo escucho preocupado por el continente.¿Cómo fue el encuentro con Lula Da Silva?Duhalde: Sudamérica tiene problema histórico, la dependencia de España y de decisiones tomadas.Dependimos de los ingleses y luego las dictaduras. Europa salía de la guerra, aparecen nuevas dirigencias y partidos. No hay lugar para autoritarios, aquí teníamos militares. Me tocó en el 90' recibir a l presidente de EEUU. Nos endeudaron con los militares.Rosario: ¿Cuál es la evaluación que hace del gobierno de Mauricio Macri?Duhalde: No me gustaría estar en los zapatos del presidente. Gobernar es cada día más difícil. El crimen organizado avanza.Hereda cosas muy graves, no se puede parar la deuda externa, y la interna para que contar.AUDIO DE LA NOTANovaresio: ¿Cómo ve la gestión?Duhalde: Con claroscuros, se han equivocado en no preocuparse del tema alimentario. Le mandé una carta, saqué artículos sobre el tema. Los mercados cerraron. Los intendentes tienen la culpa.El Gobierno no avanza sobre esos temas. Hoy hay muchas ferias que ha puesto el gobierno pero no hacen publicidad.