Eduardo Gerome: 'En principio no se descubrió ningún error en materia anestésica'

"La familia de Débora Pérez Volpin hizo la denuncia en forma genérica. Fue lo mejor que pudo hacer la familia, fue algo que todos necesitamos saber". "Todos nos merecemos saber la causa de la muerte". "Cuando se produce la denuncia, nos presentamos de inmediato". "Dado que la anestesista había realizado una tarea impecable siguiendo todos los protocolos, los resultados era increíble e insólito para una tarea perfecta del punto de vista anestésico". "En principio no se descubrió ningún error en materia anestésica". "Sí, en principio la autopsia descar tó que la muerte que Dèbora Perez Volpin haya tenido que ver con la práctica anestésica. Se han encontrado otras causas que no son de tipo anestésico". "Al parece previamente no habrían elementos que pudieran haber causado semejante problema".Sobre la Doctora: "La Doctora Puente esta muy acongojada, con una angustia tremenda". "Ella no la conocía a Débora, cuando la conoce se lleva una impresión fantástica".El abogado dice que las lesiones surgieron de la autopsia que se mencionan él no puede negarlas. Además, confirma que a la periodista le hicieron prequirúrgico.Luis Novaresio: "Estamos frente a un caso de mala praxis no anestésico".