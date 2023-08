Victoria Rojas, la misionera elegida entre los mejores estudiantes del mundo: "Fue una sorpresa"

Victoria Rojas tiene 17 años, cursa el quinto año en una escuela técnica de Misiones, y fue seleccionada este miércoles entre los diez finalistas del Global Student Prize 2023, en la tercera edición del premio internacional que reconoce a los mejores estudiantes del mundo.

Durante una entrevista con el programa MP 910, contó que el particular modo por el que se enteró de la novedad. "Me sorprendió. Yo soy la que organiza todas las sorpresas. Pero esta vez, sin que me enterara de nada, se suponía que teníamos una pequeña reunión. Entro al salón y de repente están algunos de mis amigos, mis papás y la profe organizando una sorpresa para contarme esta gran noticia", recordó.

Embed

Al momento de explicar por qué cree que fue seleccionada, Victoria dijo desconocer las razones, aunque dio algunas pistas. "Aún estoy descubriendo un poco cuál es el motivo de por qué me seleccionaron. Puedo llegar a tener una idea, pero todavía no sé el motivo concreto", señaló.

"No es algo que nos dicen. Actualmente, estoy trabajando en varios proyectos en simultáneo. Estoy en quinto año en un colegio técnico, lo cual suma también su parte, ¿no? Al mismo tiempo, en febrero de este año inicié con Innovati, que es una organización que hoy trabaja a nivel nacional, tiene voluntarios en 11 provincias. Venimos trabajando bajo el lema de Jóvenes Inconformistas Innovando en Comunidad, que hace referencia a esto de que los argentinos tenemos muchísimo, que es el inconformismo", agregó.

Victoria es la primera mujer argentina que logra meterse entre las diez finalistas del Global Student Prize 2023, en el marco de un proyecto que impulsa para disminuir la barrera de desinformación.

La joven es alumna del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen. Fue seleccionada entre casi 4000 postulaciones de 122 países como finalista al premio que lanzó Chegg.org en alianza con Fundación Varkey, que entregará 100 mil dólares a quien quede en primer puesto.