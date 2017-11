El abogado de Boudou, "sorprendido" por el dictamen de Di Lello que pidió la excarcelación de Boudou

Eduardo Durañona, abogado del ex vicepresidente Amado Boudou, se mostró este lunes "sorprendido" por el dictamen del fiscal Luis Di Lello que pidió la excarcelación de su defendido.



"Me sorprende mucho el contenido del dictamen del fiscal Di Lello", afirmó Durañona, quien destacó que el fiscal sostuvo que Boudou "está mal detenido".



En declaraciones a Radio 10, el abogado señaló que a partir del dictamen queda "demostrando que tenía un total desconocimiento del cambio de carátula que hizo el doctor (Ariel Lijo", el juez federal que dispuso la detención de Boudou en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.



"Me parece apresurado decir que esto puede dar vía libre a la liberación de Boudou", aclaró el letrado, quien ratificó que a su entender "estaba muy restringido el derecho de defensa" y que "toda persona tiene derecho a tener un juicio justo".