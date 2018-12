"El acuerdo con el fondo muestra un fracaso económico de Macri"

REPASÁ LAS FRASES DE LA ENTREVISTA







Armé un Frente, y voy a competir el año que viene por la presidencia de la Nación. . En economía Cambiemos es kirchnerismo con buenos modales, tuvimos retenciones, precios cuidados, inflación, impuestazo, terminan muy parecido"

-"Estoy de acuerdo en la despenalización de la droga"





Luego de postularse como Candidato para presidente, el Economista José Luis Espert, se refirió a la situación económica que se espera para el 2019.-"En el 2019 tener una economía igual que hace 8 años te genera una situación social no menor. El acuerdo con el Fondo le da una nivel de blindaje a Mauricio Macri, podemos tener tensión cambiaria, lo veo complicado el 2019 por lo político y social."-"No creo que Lagarde sea la ministra de economía. Para mí los gobiernos tienen su plan económico, en el caso de Mauricio Macri era un acuerdo con el Fondo. Argentina con Macri firmó el acuerdo nº27 con el fondo y muestra un fracaso económico de Macri. Este es el programa económico de un Gobierno votado por los argentinos"- "El año que viene la inflación será algo más baja que el 2018, que termina con 48 por ciento, la pobreza terminará arriba al 2018, y la economía va a volver a caer"- Si hay segunda vuelta entre Macri y Cristina, que le dirías a tus votantes?: "Yo le diría a mis votantes que hagan lo que quieran, y depende de las conversaciones que tenga con los candidatos. Imaginemos con Mauricio Macri, yo le preguntaría que se piensa hacer para que el país deje de estar en decadencia"-"Argentina se merece un sindicalismo que defienda a los trabajadores, que no haya trabajo en negro, menos po breza."- "Estoy a favor del aborto no punible"- "No tengo reparo en el matrimonio igualitario. La gente puede decidir lo que quiera para su vida"