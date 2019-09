El análisis de Gustavo López post Superclásico: "Alfaro fue a ejecutar un plan pensando en el primero de Octubre"

Boca en el Monumental:





"Boca es una empresa de aviación multimillonaria, que ha comprado a los mejores aviones, pilotos pero lamentablemente los aviones cayeron siempre en el archipiélago de Núñez. Los mejores pilotos tuvieron que ir a trabajar a otros países".





"Angelici necesita irse con un título y contrato a un piloto que tiene otra forma de pilotear".





Planteo de Gustavo Alfaro:





"Es imposible analizar el partido de ayer sin mirar el pasado y sin pensar el futuro. Si vamos a mirar el partido de ayer solamente por el campeonato, Boca fue horrible, hasta momentos me dio vergüenzita. Pero creo que el fútbol tiene un contexto. Ese contexto era jugar un partido con River después de Madrid, encontrarse con un clima de festejo".





"Creo que Alfaro si se equivocó en poner los titulares con Liga de Quito y no tener a los jugadores determinantes. Él pensó en un esquema haber si le daba resultado para el primer de Octubre, no es que pensó en Septiembre, haber si el avión por una vez pasa Núñez y no cae. Ayer fue a probar esquema, el tiene un planteo".





River - Boca en Octubre:





Les pregunto a los de Boca hoy: ¿Firman el 0 a 0 en Octubre y definir en La Bombonera? Yo creo que el 99% lo firma. Boca ganando en La Bombonera pasa". Por supuesto que es feo ver a un equipo tan grande como Boca jugar así".





"Guillermo y Arrabuarena, bicampeónes, se tuvieron que ir porque el avión cayó en Núñez".





"El juego de Alfaro es peligroso. A mi me llama la atención que salga lo que le pide. Ayer jugó al 0 a 0 y le sale. Con Banfield a 1 a 0 y le sale".