El audio del árbitro agredido por el futbolista que dejaría al descubierto una posible extorsión

Este martes, en el programa Desayuno Americano, la hermana del jugador que agredió a un árbitro y luego se quitó la vida reveló un impactante audio que sugiere un posible intento de extorsión por parte del árbitro hacia el futbolista antes del trágico desenlace.

El mensaje estaba dirigido a un amigo de Alexander Williams Tapón. "Quiero arreglar algo con los pibes por el bien de él y chau, que se termine todo esto porque a mí me están rompiendo la cabeza", dice el árbitro.

"Yo tengo unas cuentas que pagar, que no pude pagar por esa boludez que se mandó. Yo necesitaba esa guita, por eso fui a laburar doble turno y al final salió todo mal", se escucha en otro fragmento.

"Es culpa de él. Ni bien te conteste, yo le doy hasta la tarde para que se comunique conmigo. Si no, la denuncia la voy a tener que hacer porque me está apurando el abogado", concluye.

Quién era el futbolista que desmayó a un árbitro de una patada en la nuca

Williams Alexander Tapón tenía 24 años, era oriundo de Gerli y vivía en el Barrio Agüero. Además, jugaba para un equipo de amigos llamado La Cortada.

Por la agresión al árbitro, había sido imputado por el delito caratulado como "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo".

"Se me nubló, no fue queriendo. Cuando me rescaté de lo que hice, ya era todo distinto, ya ahora es todo distinto", expresó el joven tras el incidente, en declaraciones al canal Telefe.

Según trascendió, Williams Alexander Tapón ya contaba con otras denuncias por venta de droga y violencia de género. Además, se supo que había sido echado de dos torneos de fútbol, uno en el club Copa Río del Sur y otro en el club Palá, por sus actitudes violentas.