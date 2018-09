El canciller Jorge Fourie no descartó la posibilidad de pedir préstamo al Tesoro de los Estados Unidos

-"Un diplomático te diría que México es un buen lugar para estar. En la Cancillería hay embajadores políticos y lo de carrera, los de carrera son relegados"





Sobre si se pidió una ayuda económica al Tesoro de Estados Unidos: "Mauricio Macri habló con Donald Trump para explicar la situación económica financiera de Argentina, cuáles son las medidas que se tomaron, sirvió para reconocer el apoyo que nos brindó Estados Unidos. Al llegar Nicolas Dujovne siguió conversando con el equipo económico. Se analiza lo que que realiza Dujovne y veremos qué pasa con el Tesoro"- "Nosotros tenemos un buen nivel de relaciones con Estados Unidos, por los intereses compartidos, por las ideas de proteger el comercio internacional y un nivel de relaciones por las coincidencias, los dos presidentes se conocen de antes, lo cual se permiten tratar cier tos temas con un sentido de confianza."-"La declaración de Trump después de la conversación, él dijo que apoya las reformas que hace Macri, y esto en termino de relaciones internacionales es muy importante"-"Yo creo que los países no tienen relaciones carnales, sino intereses que en determinados momentos coinciden."- Sobre la reducción de gastos: "Estamos trabajando nosotros en ver cómo reducir gastos en las Embajadas y al mismo tiempo mantener la inserción de Argentina en el mundo. En algún caso puede ser que se cierre alguna sede consular."- Sobre los rumores de reemplazo: "Acá hay un proyecto de gobierno, un conjunto de ideas, para lograr que los argentinos vivan mejor. Los nombres no tienen importancia."- Sobre cuán grave es que el Embajador argentino en México reciba en bermudas a la F ragata Libertad: "Fue una foto feliz, porque en la pagina de Cancillería podes ver una celebración muy formal. Así se recibió a la Fragata."-"Ahora en la mañana el embajador estaba en una actividad deportiva, y subió de manera informal."-"Dentro de las Fuerzas Armadas la Fragata nos representa."Luis Novaresio, conductor: "No me parece grave, hace calor."Jorge Faurie, Canciller Argentino "Nosotros no vamos a entrar en ese tema con todos los problemas que hay."Mariana Contartessi, columnista: "Ezequiel Sabor es un hombre del riñón del Pro, fue subsecretario de trabajo de la Ciudad, tenía buena relación con Hugo Moyano que daba paz social. Cuando Sabor llegó al poder era el segundo de Jorge Triaca, tenían mala relación; y por algunas desinteligencias de Sabor lo mandaron a una Embajada."