-"La información que tengo es la que salió en medios periodísticos. Creo que la empresa debe hacer un estudio en base a la denuncia que hace el piloto".



-"El piloto, cuando tiene algún síntoma, tiene automáticamente la potestad de bajarse de cualquier vuelo para que ese vuelo no tenga consecuencias; lo que toma el piloto es una medida urgente, y después viene la importante, que es la denuncia ante la autoridad aeronáutica o la empresa".



-"No puedo hablar sobre el comunicado porque no lo conozco; no es justificable bajo ningún punto de vista en que se ponga en cierta manera en vilo la seguridad de las aeronaves... el comandante es el responsable civil y penal de lo que pueda suceder, una vez que toma la determinación de hacer o no hacer lo que quiera el tema debe terminar ahí".



-"Los pilotos están amparados legalmente, después la empresa hará los sumarios que deba hacer".





"Lo que vos me decÍs es una queja sobre la ANAC, que tiene leyes estrictas. Creo que se apunta a las low cost. Supongo que la justicia, la empresa es la que debe tomar la determinación".





