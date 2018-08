REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES





"El consumo está estancado, las ventas están en baja,todos en dificultades, los supermercados con baja ganancia. La inflación no afloja, esperemos que esto cambie. El consumo es bajo entonces no se pueden aplicar los aumentos"



-"La gente comienza a comprar productos de segundas marcas. Estamos importando verdura congelada, que además tiene un problema de bacterias, no terminamos más, hay que generar más ingresos."



-"Se evitan los despidos, pero hay algo de eso, de achicar los costos. Aún no hay despidos masivos. Se parece a cualquier crisis que tuvimos, porque se está siempre alrededor del dólar y la inflación"





ESCUCHA EL AUDIO DE LA ENTREVISTA