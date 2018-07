REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Estamos en muchas dificultades, la tasa de interés de las lebacs llegaron al 57 por ciento y esto afecta el costo de las empresas y las personas, además se tomaron decisiones fuertes reduciendo oferta crediticia del Banco Central"



-"El sector empresario tiene una semana de pago de sueldos y aguinaldos, entonces se pone muy dificil. Yo tengo 80 empleados."



-"Yo tenía otras cosas que fui vendiendo, la tendencia es achicarse para sobrevivir, hay desolación y desazón en los empresarios, empleados y proveedores. El consumo bajó un 3 por ciento, la recesión se siente."



-"El tema originalmente es político, luego se transforma en económico. El dolar es un precio más de la economía argentina, y va ascendente. El titulo de algunos medios es decir que bajó el dólar, y no se puede decir esto por un día."



-"El año que viene es una incógnita, la economía va a caer, caen las ventas, la inflación es alta, además de recesión. El año que viene es un año impar, electoral."



-"En el 2019 veo como positivo el campo y después dependerá mucho del tema de la inversión energética."



-"Yo pretendo un modelo del país que defiende el capital interno, que atraiga inversiones, que promueva el consumo, que no permita los capitales especulativos. Hay que cambiar el modelo, acá no funciona. Además cambió el paradigma económico."



-"La Argentina en vez de cerrarse como hizo Estados Unidos y Europa, se abrió."





AUDIO DE LA ENTREVISTA