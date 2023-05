El descargo de la mujer denunciada por sus vecinos de despertarlos a timbrazos: "Es mi venganza"

Una vecina del barrio porteño de Coghlan, más precisamente de la calle Freire al 2600, fue acusada y denunciada por sus propios vecinos debido a su comportamiento perturbador durante las madrugadas. Según los denunciantes, la mujer, apodada "Pichi", les toca el timbre a sus vecinos durante la madrugada y les arroja excremento en las ventanas de las viviendas. Además, se le atribuye el haber agredido a un joven de 23 años con una picana eléctrica.

Ante esto, la mujer hizo su descargó ante los medios y justificó su comportamiento: "Me transformé porque me están volviendo loca. Es mi venganza. Tengo todo mi teléfono lleno de patentes de autos. No estoy chapita. Es la venganza contra estos hijos de puta, que me hacen la vida imposible. Como no se puede estacionar en la avenida o en los cordones amarillos, les hago la fotomulta", señaló la mujer al dialogar con Radio La Red.

La mujer expresó su frustración por no poder presentar pruebas que respalden sus denuncias, alegando que todas ellas son ignoradas o desestimadas. Asimismo, afirmó que no comprende las razones detrás de la persecución que afirma estar experimentando, ya que no tiene antecedentes penales.

En cuanto a las amenazas que recibió, "Pichi" dijo desconocer quién fue el responsable de los carteles amenazantes que encontró, los cuales advertían que matarían a un perro por cada timbre que ella tocase.

"Les toco el timbre, sí, porque es una manera de no dejarlos dormir, porque son unos hijos de puta que me hacen la vida imposible", se justificó.

La mujer hizo referencia a diversas situaciones en las que aseguró haber sido víctima de hostigamiento por parte de la policía. Mencionó que cuando sale a comer, los móviles policiales la siguen y difunden rumores sobre ella. También relató una experiencia en un boliche de Benavídez, donde, al solicitar electricidad para recargar su moto eléctrica, sospecha que hicieron una copia de las llaves de su vehículo para robarle. Atribuyó estas acciones a los supuestos jefes de la policía que estarían detrás de ella, aunque desconoce quién dio la orden.

"A mis monopatines les ponen micrófonos y GPS2", aseguró, al tiempo que señaló que a sus mascotas fueron maltratadas.