El desgarrador relato del padre de la joven argentina asesinada en Kosovo

Facundo Urdangaray, padre de María Clara Urdangaray, la joven argentina de 27 años que murió el pasado martes al ser arrojada de un balcón en la ciudad de Pristina, Kosovo, compartió su dolor y su desconcierto ante el dramático hecho durante una entrevista con el programa MP 910, donde afirmó: "No lo voy a poder superar nunca".

Con voz quebrada por el dolor, Urdangaray se refirió a la relación de su hija con su novio, un joven de nacionalidad suiza que fue detenido bajo sospecha de estar involucrado en su muerte. "Hacía poco tiempo que estaban en pareja, se llevaban bien, todo estaba bien, iba todo muy bien, estaban yendo de vacaciones, iban a un casamiento. Fue muy raro que termine una cosa así porque no es que se peleaban todos los días o que pasaban cosas", señaló.

La tragedia de la muerte de su hija dejó a la familia sumida en un profundo dolor y desconcierto. Urdangaray describió el duro proceso de espera mientras esperan poder repatriar el cuerpo de María Clara y enfrentar lo que será un momento abrumador. "Fue un fin de semana terrible para nosotros porque cada hora que pasa vos tratás de mantenerte entero y tratar de estar firme para cuando llegue el momento de que la podamos traer, y te imaginás lo que va a ser ese momento para nosotros", expresó.

Urdangaray también se refirió a la declaración del novio de su hija, quien afirmó que estaba dormido en el momento del incidente y escuchó gritos. Sin embargo, el padre señaló que las lesiones en el cuerpo de su hija sugieren algo distinto. "El cuerpo habla. Entonces, evidentemente, ella tendría o moretones de apretones o golpes que no se corresponden con una caída, porque por ahí ella tenía lesiones de antes de caer", indicó.

Por otro lado, el padre de la joven expresó sus interrogantes y admitió que no podrá superar semejante pérdida: "Nunca te vas a imaginar que tu hijo puede terminar de esta forma. Lo que yo nunca voy a entender es por qué tanta maldad, ¿por qué? ¿Por qué me la mató? Eso no lo voy a poder superar nunca. Son preguntas que me van a quedar para toda la vida y que no tienen respuesta y no la van a tener".