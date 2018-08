El discurso de Alejandro Sabella que emocionó a todos

Alejandro Sabella , ex entrenador de la Selección argentina, fue distinguido a raíz de su trayectoria por la Universidad Nacional de La Plata como "Huésped de Honor Extraordinario" y recibió el premio "Hoja de Roble" en una emotiva ceremonia.





"Cuando yo estaba peleándome para saber si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, necesité del conocimiento de los doctores, que estudiaron. Ellos me facilitaron que pudiera seguir viviendo. Necesité del apoyo de mi familia, espiritual, físico. Siempre los tuve ahí. Pero también necesité y pensé en algunos momentos tan difíciles que parecía que la puerta se cerraba, pensé en las cosas que yo les había dicho a mis jugadores. Que no podían dar menos del 100 por cien. Que si a ellos les pedía eso, yo tenía que luchar para mantenerme con vida", contó Pachorra al borde de las lágrimas.

Todo se dio en el marco de un momento muy difícil para la educación pública que tiene a los docentes de paro desde hace tres semanas por la exigua propuesta de aumento salarial del 15 por ciento.

El discurso completo de Pachorra:

