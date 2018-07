REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES





"Vemos las inestabilidades propias de cuando el problema está en el Mercado cambiario, que está dominado por la oferta y la demanda."



-"El acuerdo con el Fondo venía a calmar los mercados financieros, el tema es que hay que evitar que se vaya dinero de adentro"



-"El Gobierno tiene tácticas financieras que pueden ser útiles pero no son las soluciones de Fondo."



-"Por mi profesión pongo el énfasis en el tema económico. En México ganó López Obrador, un tipo que metía miedo y no pasó nada. Entonces las cuestiones pol&iacu te;ticas son relevantes pero cuando tenes los números macroeconómicos no pasa demasiado"



-"Cuando las cosas van bien la política ayuda y cuando va mal entras en un circulo vicioso."



- "El dólar es una consecuencia, la falta de confianza también es una consecuencia, es la herencia recibida, más lo que hiciste en los dos años"



-"Hoy el tema se seguir en la pelea y minimizar los costos. Lo que se hace es a corto plazo, se está ganando tiempo. La palabra equilibrio no es la más apropiada en este momento. Todavía no sabemos bien el impacto en precio. Inflación y dólar se retroalimentan"



- Dólar: "El dólar a 30 pesos no es techo, pregúntaselo a Horangel. La inflación del 30 por ciento. Veremos que hace el Banco Central, si interviene o no."





