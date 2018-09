"Como todo bien el dólar tiene oferta y demanda, la oferta es muy escasa, de acá a fin de año no hay mucho ara vender dólares. Si bien el tipo de cambio es razonable no es fácil de lograr de equilibrio en la plaza. Hay exportadores que ya no tienen para exportar e importadores con importaciones acordadas desde hace meses y que necesitan los dólares. Sigue habiendo presión porque la oferta es menor que la demanda".



"A este precio creo que la gente va a seguir comprando, van a comprar menos porque tienen menos para comprar, con los mismos pesos compran la mitad. Además con la inflación la capacidad de ahorro es menor para comprar dólares".



"La mejor opción es distribuir el ahorro en varias cosas. Todo depende de para qué queres el ahorro".

Reviví el audio: