"No se siguió con la operatoria de dejar que el tipo de cambio llegue al nivel que debía llegar, es lógico. Si fuera así quedaría solo el tema inflacionario que tiene que ver con el déficit, debió llegar a 34,5. Uno debería seguir el valor todo el tiempo como pasa con la unidad de fomento en Chile, uno hace todos los contratos y préstamos con esa unidad. El dólar tiene que ir para el $34,5; lo que pasa es que en su momento el BCRA o Macri pusieron un piso muy bajo y le costó llegar a la paridad teórica de cambio. Si hubiera paridad teórica de cambio no habría aumentos del dólar ni corrida, seguiría solo el aumento por inflación".

Sobre la inflación de este año:

"Si llega a 34,5 el dólar estaríamos en un 34% o 35%. Agrede a todos, no solo a los más bajos aunque los afecta más porque no tiene recursos."



Referido al riesgo país:



"Es el riesgo de que el Gobierno no cumpla con los compromisos de los bonos, sube comparado con al suba de bonos americanos, hay duda de que Argentina cumpla con eso, hay más riesgo de que Argentina no cumpla con los bonos, no creo que sea una realidad pero es el mercado el que lo estima".



Acerca de si hay riesgo de default:



"Los dólares que hay, creo que son 60.000 millones, alcanzaría, es bastante dinero, no se acaban de un día para otros, si el dólar sube van a entrar. El riesgo de default es mínimo o nulo porque Argentina debería agotar todas las reservas más todo lo que le dio el FMI. Argentina está yendo al camino adecuado, con dudas, yendo a que el dólar suba hasta el nivel de paridad teórica".