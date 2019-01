El duro testimonio de Mailen que esta perdiendo su familia por un virus mortal

- Hantavirus: "Todo comenzó cuando mi papá festejó un cumpleaños y compartimos la mesa con un señor que tenía el virus. Luego mi papá empieza con fiebre, hasta el momento no se creía que el contagio podía ser entre humanos, mi hermano y yo lo fuimos a ver, después de los días se enferma una hermana y fallece. Luego mi hermano se enferma y salió. Más tarde enferma mi hermana y fallece. Ahora mi abuela está enferma"



-"Estamos con mucha impotencia porque si nos hubieran dicho desde el primer día que el contagio se daba también entre humanos mis hermanas no hubieran muerto"



-"Yo estoy en aislamiento con mi pareja y mis hijos, cualquier síntoma que tengamos debemos ir al Hospital"



-"En la zona de Epuyén la gente está con barbijo, yo estoy viviendo en Lago Puelo."



-"Me gustaría que manden más médicos para la zona y los ayuden."

AUDIO DE LA ENTREVISTA

