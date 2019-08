El editorial de Jonatan Viale: "Desde este espacio radial vamos a seguir haciendo periodismo"

Cada vez me convenzo más que la grieta les rompió la cabeza a muchos. De pronto criticar la economía macrista, te transforma en un operador "K". De pronto, criticar la corrupción kirchnerista te convierte en un periodista "M". Necesitan que seas predecible para poder ser tu amigo o tu enemigo. Ahí es cuando el dogmatismo entra en crisis porque vemos que el envase cerrado que compramos no es tan perfecto como yo creía.





Por eso, con el mayor de los respetos y la humildad, les cuento que jamás me van a encontrar defendiendo o siendo cómplice de un gobierno...





- Que culpó a los familiares de la Tragedia Once.

- Que puso como jefe del ejército para espiar opositores a un militar acusado de crímenes de lesa humanidad.

- Que tuvo como Jefe de Gabinete a una persona que rompía diarios porque no le gustaba su contenido.

- Que permitió que entren en la Argentina 40.000 kilos de efedrina en dos años.

- Que tuvo un vicepresidente que se robó una Imprenta y tenía un domicilio en un médano.

- Que suspendió el audio la medición de la pobreza.

- Que puso la barra brava de Nueva Chicago a controlar el Indec.

- Que puso un delincuente como Ricardo Jaimea controlar los subsidios de los trenes.

- Que manchó con corrupción a las madres de PLaza de Mayo.

- Que pactó con un Estado terrorista como Irán en la Causa AMIA

- Que se dedicó a perseguir, insultar y maltratar a un fiscal federal muerto después de denunciar a la presidenta en funciones por traición a la patria.





Muchachos... terminaron con más de 100 funcionarios procesados por causas de corrupción. No le pueden echar la culpa a la justicia macrista o al periodismo macrista o a la SIDE macrista de la cantidad de corruptos que tuvieron. ¿No se dan cuenta que todos respondían a un mismo Ministerio? Ese mismo exMinistro al que le soltaron la mano y lo dejaron tirado como un perro Ezeiza. Ese mismo exMinistro llamado Julio De Vido.





Entonces les decimos a los macristas enfermos de fanatismo y a los kichneristas fundamentalistas con tranquilidad con respeto con la mayor modestia y altura posible que desde este humilde espacio de radio vamos a seguir haciendo periodismo. Criticando como hicimos el lunes la muy mala gestión económica de Macri. Y criticando como hacemos hoy la matriz de corrupción kirchnerista.





Lo mejor de todo es que vos que estás del otro lado nos respetas por eso. Porque entendés como nosotros que hacer periodismo no es venderse, no es chupar las medias, no es comprar un relato cerrado, no es enamorarse de un gobierno.





Allá ellos que no pueden explicar cómo hace dos años decían que iban a barrer con los ñoquis de la Cámpora y hoy comparten la boleta. Nosotros vamos a seguir informando, opinando, analizando y todo lo que creamos que haga falta hacer. Pero, por favor, no nos usen para hacer sus operetas sucias, porque no somos todos iguales.