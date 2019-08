El editorial de Jonatan Viale: "El rey está desnudo, las PASO lo confirmaron"

Creo que lo que está pasando en el país se explica muy bien con una de mis fábulas preferidas... la fábula del "Rey Desnudo", de Hans Christian Anderesen.





Un día el rey se volvió loco por tener una tela egipcia que solo les visible para los inteligentes. Al ponerse nervioso sobre si sería capaz de verla o no, mandó a sus hombres de confianza. Fueron los ayudantes del rey y no veían ninguna tela, pero para no parecer tontos dijeron "Qué hermosa tela". Lo mismo pasó con los Ministros y la familia del rey.





Llegó el momento del rey de Dinamarca. No veía ninguna tela pero para no parecer tonto dijo: "Hermosa tela, me la llevo". El día que salió a la calle con la tela puesta, la gente ya estaba enterada de que esa ropa era cara y distinguida era solo visible para los inteligentes. Hasta que en un momento, un chico inocente de 8 años gritó: "Muchachos, el rey está desnudo".





Macri insiste: "La crisis se desencadenó por las PASO". Con el mayor de los respetos por la investadura presidencial ¿Saben cómo se llama esto? Autismo político. Lo que no entiende el presdidente Macri es que, como dijo Andy Tow, las "PASO" no son la causa de la crisis si no la consecuencia de la crisis. Las "PASO", en todo caso, fueron el niño que señaló que el rey estaba desnudo.





Hay algo que es rigurosamente cierto: el kirchnerismo tuvo un comportamiento anti-democrático cuando intentó instalar que el FMI pidió adelantar las elecciones. Lo lanzaron periodistas cercanos a Cristina Kirchner. Ni ella ni Alberto Fernández se encargaron de desmentirlo. Con lo cual, sin dudas se buscó desgastar todavía más a un gobierno ya de por sí terminado. Eso es golpismo, de acá a Corea del Norte.





Sin embargo, lo que no puede obviar Macri es que la crisis no desató después de las PASO sino en Abril de 2018 cuando comenzó la primera corrida cambiaria. Todo se fue al diablo en los últimos 17 meses. Te lo explico con datos:





1- Antes de la primera corrida la inflación anual daba 25% - Este año la inflación va a terminar entre 55 y 60 puntos.

2- Dólar: En Marzo de 2018 el dólar valia $20. Hoy ese dólar vale 60$.

3- Desocupación: En Marzo de 2018 era de 9,1% - Hoy está por muy arriba de los 10 puntos.

4- Pobreza: La población en situación de pobreza en el país era el 27,3% - Hou, según el último dato oficial tenemos una pobreza de 34 puntos.

5- Riesgo país: En Marzo de 2018 estaba 380 puntos - Hoy está 2200 puntos

6- Fondo Monetario Internacional: El FMI no estaba en el diccionario de palabras que usaos habitualmente en Argentina - Hoy Argentina es el país que más dinero le debe.

7- Ministerios: Estaban funcionando 11 Ministerios más.





Suficiente.. ahí tenés 8 explicaciones concretas con datos objetivos para entender por qué la crisis económica no empezó después de las PASO del 11 de Agosto si no mucho antes, en Abril del año pasado.





En ese momento no había campaña ni había contexto electoral. Con lo cual, sin negar la herencia inviable que le dejó el kirchnerismo, el presidente Macri tiene que dejar de negar la realidad. La realidad es que esta crisis terminal se produjo por la mala práxis de su gobierno. El que no lo ve es porque no lo quiere ver. Pero todos saben que el rey está desnudo. Las PASO, lo confirmaron.