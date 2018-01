El elogio que utilizó Juan Román Riquelme para Carlos Tevez

El ex jugador Juan Román Riquelme aseguró este miércoles que el regreso de Carlos Tevez a Boca "está por encima de todos los refuerzos que llegaron al fútbol argentino", y explicó que el conjunto de Guillermo Barros Schelotto puede ganar la Copa Libertadores.

"Tevez está por sobre todos los refuerzos del fútbol argentino. Lo más importante para el entrenador y Carlitos es que haya jugado bien 90 minutos. Lo que deseamos los hinchas de Boca es que Carlitos le vaya bien, que no se lesione y que disfrute", indicó Riquelme en declaraciones al programa "No todo pasa" de TyC Sports.

Riquelme resaltó la figura de Tevez por sobre las llegadas de Lucas Pratto a River; Mauro Zárate a Vélez; Ricardo Centurión a Racing y Lucas Barrios a Argentinos Juniors, por citar algunos de los regresos más notorios de este mercado de pases en el fútbol argentino.

"Tengo respeto por las carreras de cada uno de los jugadores, pero Carlitos está por encima de todos los jugadores del fútbol argentino", afirmó.

En cuanto las posibilidades que tiene Boca de adjudicarse la Copa Libertadores y el torneo local, Riquelme reconoció que en el ámbito argentino el "xeneize" es "el gran candidato".

"Boca hace mucho tiempo que va primero y tiene la ventaja que la Copa Libertadores se juega durante todo el año y no hasta mayo. Boca es el gran candidato. El verano no fue bueno, no jugó bien y tuvo algunos problemas", agregó.

En ese sentido, Riquelme explicó que el equipo está en condiciones de ganarle la Supercopa a River -el próximo 14 de marzo en Córdoba-, y la Copa Libertadores y la Superliga, pero también reconoció que "es difícil a veces ganar todos los torneos", pero comentó "Boca puede ganar los tres torneos".