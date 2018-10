Desde la oposición y distintas organizaciones de consumidores incrementaron los cuestionamientos hacia el Gobierno tras conocerse que autorizó a las empresas distribuidoras de gas a cobrarles un monto extra a los usuarios, que será pagado en 24 cuotas. El último en sumarse a las críticas fue Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo bonaerense, quien en diálogo con Luis Novaresio, en #Novaresio910, también apuntó contra el secretario de Energía, Javier Iguacel.





"Financiamos la inversión en infraestructura, cuando se aumentó la tarifa no proporcional a los salarios. Ahora vamos a financiar el riesgo, son los únicos empresarios que tienen un tipo de cambio que los compensan los ciudadanos, habría que preguntarle a los demás productores qué opinan"



-"Esto no resiste análisis, me duele más la explicación de Javier Iguacel de clasificarnos a todos como kirchneristas, lo que sí somos todos es usuarios de un servicio que no estamos di spuestos a que las empresas no asumen ningún riesgo."



-"Estamos impugnando hoy la resolución para poder ir a la Justicia, esperemos que sea una anécdota"



-"Los concesionarios de servicio publico tienen muchos beneficios. El Enargas brilla por su ausencia, siempre está a favor de las empresas, e Iguacel lo único que hizo fue descalificar la critica por ser kircnerista, espero que reflexione y pida disculpas"



-"Somos todos perjudicados por un dolar que se devaluó por la torpeza de los que administran la economía"



-"Esto es a partir del 1 de enero, esperamos que la justicia se expida e impugne la resolución. El Congreso podría presentar un proyecto de ley para impugnar la resolución"





