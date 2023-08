El enojo de Cinthia Fernández por la suba de precios: "Me cobraron 120 lucas de más"

La modelo Cinthia Fernández fue de compras al supermercado mayorista, pensando como -mucha gente- en invertir en alimentos ante un posible aumento descontrolado de precios. Pero su sorpresa fue por demás triste al relatar el inmediato impacto de la suba de la moneda extranjera en sólo unas pocas horas.

Así lo reflejó indignada desde sus Instagram Stories, al describir: “Todos corriendo por el dólar, no aguanto más, tuve que ir al supermercado mayorista y había dos cuadras de cola, todos corriendo por el remarque de precios”.

cinthia fernandez.webp

Al tiempo que agregó: “Cuatro horas en el súper, odiada, me cobraron 120 lucas de más, odiada porque estuve otra hora más para que me lo devuelvan. El supermercado es de cuarta. Como si fuese poco, las gemelas tienen prueba. Voy a estar desaparecida hasta el jueves porque estoy con la peor de las ondas”.

Pero eso no fue todo porque detrás de la historia virtual Cinthia sumó un video donde relató paso a paso la odisea, disparando sin filtro contra todos los comercios que, ante la incertidumbre económica del país, remarcaron precios más de una vez durante la jornada.

Y como para terminar su furibundo descargo, una vez más Cinthia Fernández aprovechó para pegarle un palito a su ex, Matías Defederico, padre de sus tres hijas. "Lo peor de todo que mi ex a hoy me estaría pasando tan sólo 75 dólares para los gastos de mantener a nuestras hijas... Un hdp que no mantiene ni cría a sus hijas. Cada vez me debe menos. El mundo del revés. Sin palabras", sentenció.