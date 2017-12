El ex miembro de la Armada dijo: "A estos muchachos los largaron a navegar en un ataúd de acero"

Jose Oscar Gomez - ex miembro de la Armada 01-12.mp3

"No quisiera centrarme sólo en el Ara San Juan por lo que comunicó la Armada."-"La operatividad de la Armada tiene relación con los hechos de corrupción, no hacen lo que deben hacer, retacean presupuesto, hay una matriz corrupta que ataca directamente a la eficiencia de un medio naval. El comando de la base submarino ha hecho seguramente los pedidos, estoy seguro que si se investiga habrá muchas novedades y con responsabilidades, hasta política"-"Un amigo me dijo que a estos muchachos los largaron a navegar en un ataúd de acero."-"Yo fui desplazado por mis denuncias. Yo denuncié el mantenimiento de los submarinos, asignaciones presupuestarias que no se hacían. Los trabajos lo hacían los marinos. Yo hice la denuncia para que se controle. Yo confiaba en la cartera del Ministerio de Defensa."-"Vi contrataciones de Astilleros, no sé como rendían el dinero o se lo quedaban los jefes navales, en los astilleros había funcionarios de todo tipo, Ministra Nilda Garré, Almirante Godoy, son los primeros responsables. Yo creí que el Ministerio de Defensa iba a investigar."-" Yo cuando denuncié los hechos de corrupción sabía que iban a ir por mi cabeza. Yo envié un petitorio a Mauricio Macri y no tuve respuesta, ellos saben esto."