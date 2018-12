"El fallo de libertad de Boudou me parece bastante razonable"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







"Los que pensaron las leyes en Argentina dejaron en manos de los jueces y fiscales la discrecionalidad para resolver la libertad. Me parece que no tenían plan B, pensaron que todos serían leales. La picardía de algunos hace que haya un margen de acción en el tema de los derechos"



-"Es el momento de construir instituciones porque son fuentes de libertad, nos preservan de la arbitrariedad"



-"Estamos en manos de a mí me parece, emociones, o cuestiones que no deberían colarse en el Poder Judicial. Hay que construir instituciones que transparenten las reglas entre empresarios y el Poder Ejecutivo, instituciones que nos preserven del a mí me parece, los prejuicios"



-"Hay que copiar el colectivo de mujeres, intervenir colectivamente en cuestiones públicas."



-"Quienes pensaron el esquema de reglas para hacer juicios penales no pensaron que había personas que no eran leales con la ley."



-"Lo que leí del fallo de Amado Boudou es razonable, el caso Boudou tiene 10 años, algunos procesados, otros condenados, otros libres. Es razonable lo que hizo el Tribunal, todos libres o todos detenidos. En el caso de Boudou lo importante es que la sentencia quede firme."



"La figura del arrepentido lo que hace es mercantilizar la verdad por parte del Estado, es un contrato."







AUDIO DE LA ENTREVISTA