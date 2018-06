El gobierno promete penalizar "conductas abusivas" en los precios

El ministro de Producción, Dante Sica, dijo que todos los instrumentos del Gobierno tienen que estar dentro de la ley y la ley implica que se cumplan reglas para darle previsibilidad a los inversores y protección a los consumidores.

"Vamos a trabajar fuerte con Defensa de la Competencia: vamos a controlar que las empresas no tengan comportamientos abusivos con respecto a precios y situaciones de mercado. Y las que lo tengan serán penalizadas", afirmó.

En esa línea, dijo en La Cornisa que el Gobierno no puede ser "irresponsable y salir a decir cualquier cosa", por lo que debe avanzar con investigaciones y cerciorarse que se estén cometiendo maniobras abusivas. "La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia viene trabajando, lo que pasa es que hay que darle espacio a las empresas para que puedan defenderse", explicó el funcionario.

Sica en La Cornisa

"Defensa de la Competencia es nuestro instrumento. Vamos a garantizar que no haya ningún tipo de maniobra o conducta abusiva en la Argentina, donde aún hay una economía muy concentrada", explicó Sica. Por otro lado, el funcionario señaló que existen instrumentos de defensa del consumidor: está el programa "Precios Cuidados" y muchas veces no se respeta la participación o no hay stocks, por lo que el Gobierno mejorará los controles.

"Vamos a penalizar a los supermercados y cadenas de comercialización que no cumplan con los requisitos del programa y necesitamos también que la gente colabore: hay una línea 0800-666- 1518 para denunciar cuando no ha tal o cual producto, no está señalizado, hay precios distintos", apuntó Sica.