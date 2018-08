"El Gobierno quiere que suba el dólar porque es lo que le está pidiendo el FMI, pero no tanto en un solo día"

Después de la que probablemente fue la jornada más negra a nivel económico desde que Mauricio Macri llegó al poder, el periodista económico Mariano Gorodisch analizó las últimas decisiones del Gobierno y las calificó como un "manotazo de ahogado, como que no tienen plan". Además, aseguró que el FMI requiere que el dólar aumente, aunque no de un modo tan abrupto.





"Es un plan de manotazo de ahogado. Parece que no tienen plan. Al Gobierno no le gusta para nada que el dólar se le vaya de las manos. Ellos quieren que suba el dólar porque es lo que le está pidiendo el FMI, pero no que suba tanto en un solo día", afirmó en diálogo con #Novaresio910.





Por otro lado, Gorodisch reveló que Luis Caputo, titular del Banco Central, trabajó durante toda la noche en una serie de medidas que anunciará esta mañana. "Van a hacer un anuncio para tratar de estabilizar el mercado de cambios. ¿Qué decisión puede tomar? Lo que creo que tal vez pueden hacer es aumentar aún más los encajes bancarios, subir la tasa todavía más y vender más reservas. Pero ayer, el Banco Central vendió 300 millones de dólares de reservas, y con tasas al 50%. Están asfixiando la economía", expresó.