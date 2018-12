"El gobierno sigue insistiendo en ajustarle el bolsillo a la gente que este año perdió por goleada ante la inflación"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA





"Siguen insistiendo en el combo equivocado que es ajustar el nivel de ingreso de la gente, que este año pierde fuerte respecto a la inflación. El año que viene no se ve una recuperación. El impacto será negativo."



-"Cargar más sobre los costos del día a día genera un impacto muy negativo; y no queda claro aún que los aumentos de transporte son de la Nación, falta ver qué va a pasar en las provincias, qué va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires, con colectivos que no tendrán el subsidio de la Nación".



-"Todo va en contra de que la gente se pueda ir recuperando; después de una recuperación del nivel de ingreso se puede hacer esto gradualmente, pero no seguir ajustand o en un lugar donde ya no se puede ajustar; porque el bolsillo no da más."



-"El problema de la renta financiera es que se hace en pequeños ahorristas, y no debería ser ahí. El Gobierno sólo mira la cuentas fiscales, pero no el resto de la economía. Tenes que desarrollar la economía porque si no está en ajuste,y ajuste."



-"Después del pico de los últimos meses de inflación lo que va a pasar es que volves a la inflación crucero de 2.5 por ciento, quizás tenes picos en un primer semestre y luego se suaviza. La inflación sigue alta y el Gobierno no encuentra la vuelta."



-"Cuando discutimos el presupuesto dije que el 23 por ciento de la inflación es muy optimista, yo dije que sería del 25-30 pesos, si no tenemos sorpresa en el tipo de cambio"





