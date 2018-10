Con respecto a que pide la cabeza de Garavano, el secretario manifestó: "Germán en ese momento tuvo una declaración, el Gobierno trabaja para que no haya impunidad, le acerca a la Justicia herramientas que no tenía como la ley del arrepentido, la declaración tiene que ser que pague el que cometió un delito, esa es la declaración que me convence".





Por último cerró que Carrió no va a romper con Cambiemos: "Ella es co-autora y responsable de esta creación política".





Reviví el audio:





Sánchez en Viale 910.mp3







, expresó Sánchez. A la vez habló sobre el fallo al ex presidente Menem: