"El Gordo robaba con códigos, con valor "

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Luis Valor está con su esposa e hijos, empezando una nueva vida, más de 35 años estuvo detenido. Tiene 64 años. Dijo que se aleja del robo"



-"Se comprometió a trabajar con los adolescentes, en una asociación que tengo, para que no segan los pasos de él, que no fue un héroe, que el camino es el trabajo y no el delito"



-"Se creó una figura de película sobre él. Luis tiene en claro que no es un héroe, que se equivocó"



-"Luis dice que nunca mató a nadie, él tuvo muchos problemas con la Bonaerense. Su domicilio apareció en las redes sociales, el Servicio Penitenciario y la Bonaerense no pueden dar a conocer donde vivirá."

-"Luis se quiere alejar de todo, no hablará de los policías que lo apretaban."











AUDIO DE LA ENTREVISTA